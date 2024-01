Ski alpin féminin: Venier remporte la descente de Cortina, où Grenier termine 3e

Shiffrin s’est écrasé dans les filets de sécurité après avoir perdu le contrôle lors d’un saut, dans la partie supérieure du parcours.

Elle a été aidée pour quitter le tracé, sa botte gauche soulevée.

Après la chute de Shiffrin et de sa compatriote Federica Brignone, ancienne championne du classement général, ainsi que de la championne olympique Corinne Suter, Venier a résisté à la piste Olympia delle Tofane, coriace.

Venier a terminé 0,39 seconde devant Lara Gut−Behrami et 0,71 seconde devant trois skieuses à égalité au troisième rang : la Franco−Ontarienne Valérie Grenier, Christina Ager de l’Autriche et la favorite locale, Sofia Goggia – créant un rare podium de cinq personnes.

Grenier méritait un quatrième podium en Coupe du monde, un premier en descente.

En slalom géant, elle a remporté deux médailles d’or et une de bronze.

«Je n’arrive pas encore à y croire, a dit Grenier. Je me sentais très bien. Il n’y avait pas d’attentes aujourd’hui et mon équipe a gardé ça assez relaxe pendant l’échauffement. Parfois, ça aide de simplement relaxer avant d’aller en piste.»

Il n’y avait pas eu de Canadienne sur un podium de descente depuis 2016, quand Larisa Yurkiw a fini deuxième à Cortina.

Il s’agissait de la huitième victoire en carrière de Venier en Coupe du monde.

L’Américain Shiffrin, qui compte un record de 95 victoires en Coupe du monde, a percuté le filet à grande vitesse.

Les médecins se sont immédiatement occupés d’elle et elle s’est finalement levée et est partie en boitant, pour obtenir plus de soins.

L’équipe de Shiffrin affirme qu’elle a été «emmenée en ambulance à la clinique de Cortina et qu’elle est en cours d’évaluation pour une blessure à la jambe gauche».

Brignone a chuté peu après la reprise de la course suite à un retard dû à la chute de Shiffrin. Mais Brignone s’est relevé et a commencé à descendre. Elle n’était pas blessée.

Suter s’est ensuite arrêtée à mi−chemin de sa course, semblant être blessée au genou gauche.

Michelle Gisin, double championne olympique de combiné alpin, a elle aussi chuté, mais ne semblait pas lourdement ennuyée.

La course s’est déroulée dans des conditions claires et ensoleillées, mais avec des températures chaudes.

Au total, 12 des 52 participants n’ont pas terminé la course.

Une autre descente est prévue à Cortina samedi, suivie d’un super−G dimanche.