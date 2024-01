Sinner surprend Djokovic en Australie et disputera une 1re finale en Grand Chelem

Le joueur de 22 ans a brisé le service de Djokovic deux fois lors des deux premières manches et a échappé une balle de match au troisième set pour finalement l’emporter 6−1, 6−2, 6−7 (6) et 6−3. Il s’est ainsi qualifié en finale d’un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.

Sinner (quatrième) affrontera en finale le gagnant d’un duel entre le Russe Daniil Medvedev (troisième) et l’Allemand Alexander Zverev (sixième), qui devait avoir lieu en fin de soirée en Australie.

«C’était un match très difficile, a reconnu Sinner sur le court après sa victoire. J’ai bien commencé lors des deux premières manches. Il n’avait pas l’air de se sentir bien et j’ai continué à pousser. J’ai eu une balle de match au troisième set et j’ai raté. Mais c’est le tennis. J’ai juste essayé d’être prêt pour le quatrième et l’atmosphère était exceptionnelle ici.

«J’avais hâte à ce match. C’est toujours bien d’avoir ce genre de match pour apprendre. J’ai perdu contre lui l’année passée à Wimbledon en demi−finale. J’ai appris beaucoup et ça fait partie du processus.»

Djokovic était en quête d’un 11e titre en Australie et d’un 25e sacre en Grand Chelem. Il n’avait pas perdu à Melbourne depuis 2018, remportant 33 matchs consécutifs.

Hsieh et Zielinski triomphent en double mixte

La Taïwanaise Hsieh Su−wei et le Polonais Jan Zielinski ont été sacrés champions du tournoi de double mixte en vertu d’une victoire de 6−7 (5), 6−4 et 11−9 contre l’Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski.

C’était la première finale de cette quinzaine, qui s’est amorcée le 14 janvier.

Hsieh et Zielinski menaient 4−0 dans le super bris d’égalité avant que Krawczyk et Skupski ne tentent un retour. Les éventuels champions ont effacé des égalités de 7−7, 8−8 et 9−9 avant de mettre la touche finale.

Hsieh pourrait être couronnée une deuxième fois en double féminin, puisqu’elle disputera la finale en compagnie de la Belge Elise Mertens, dimanche. La Taïwanaise compte sept titres en double en Grand Chelem, dont quatre chez les femmes à Wimbledon.

«C’était un match très difficile, mais nous avons réussi, a dit Hsieh, lors de la présentation du trophée. Mais je vous remercie pour ce grand match. C’était vraiment amusant de jouer contre vous.»

Krawczyk tentait de compléter son Grand Chelem en double mixte. Elle a gagné à Wimbledon en 2021 et 2022 avec Skupski, ainsi que les Internationaux de France et des États−Unis en 2021 avec Joe Salisbury.