Le rêve éveillé de Magdeleine Vallières Mill

Magdeleine Vallières Mill a toujours rêvé d’une victoire sur le circuit professionnel de cyclisme.

Ce n’était justement que ça, un rêve. Jusqu’à dimanche.

La Sherbrookoise arborait un immense sourire lorsqu’elle a levé les bras vers le ciel, en franchissant la première le fil d’arrivée, tout en entendant son nom et sa ville d’origine être prononcés par l’annonceur maison, en Espagnol.

Vallières Mill a remporté la deuxième tranche du Challenge de Majorque, le Trofeo Palma Femina (UCI 1.1), en devançant Ashleigh Moolman-Pasio (Équipe AG Insurance-Soudal) par 16 secondes.

Quelques jours après sa victoire, la Sherbrookoise est toujours sur un nuage.

Ce début de saison pour la nouvelle équipe EF Education-Cannondale, qui a remporté les deux premières manches de ce Challenge de Majorque, est tout sauf banal.

«L’équipe m,a donné ma chance, elle a cru en moi. On était dans le bus, avant la course, et on faisait notre plan stratégique et mon rôle fut rapidement tracé; dès le début des montées, après 90 kilomètres, les filles me plaçaient dans la bosse et c’était à mon tour. Je devais être agressive et croire en moi. Juste de voir que l’équipe croyait que je pouvais réaliser cette course, et que ça allait bien finir, de voir que toute l’équipe croyait en moi, c’est juste incroyable», a-t-elle précisé, lors d’une conversation avec La Tribune.

Une stratégie planifiée à l’avance

«Le matin même de la course, l’entraîneuse et la DS (directrice sportive) de l’équipe (Emma Trott et Carmen Small) sont venues me voir pour me dire que c’était MA journée! C’est vraiment spécial! C’était beaucoup d’excitation. Surtout que Noemie (Rüegg) avait gagné la première étape du Challenge. Il se passait quelque chose de spécial.»

«On avait tellement bien travaillé ensemble, lors de la première étape. Et dimanche, je sentais que j’avais de très bonnes jambes, que je pouvais faire beaucoup de travail. On roulait très bien ensemble, et ça nous a amené à un autre niveau.»

Cette deuxième manche du Challenge de Majorque s’étirait sur un peu plus de 130 kilomètres, avec quatre bonnes montées, ce qu’affectionne particulièrement Vallières Mill, qui excelle aussi en cyclocross et en vélo de montagne.

«Il y avait trois plus longues montées, et une au finish, qui était seulement de 1,5 km. Je pense que les montées, c’est dans mes cordes. En tout cas, j’essaie de m’y spécialiser.»

Une première victoire chez les pros pour Magdeleine Vallières Mill à Majorque, dimanche dernier. ( Jered Gruber & Ashley Gruber | Gruber Images)

Si Vallières Mill a eu le feu vert pour attaquer rapidement le parcours et espérer une victoire, c’est relativement tôt dans l’épreuve qu’elle a su que, peut-être, ce rêve d’une première victoire pourrait fort bien se matérialiser.

« J’ai réalisé, dans la première montée, assez tôt, que les filles autour de moi commençait à « rusher » alors que moi, je me sentais vraiment, vraiment bien. Je ne savais pas que j’allais gagner, mais je savais que j’était dans une bonne journée. »

C’est donc avec le grand sourire qu’elle a franchi le fil d’arrivée, 16 secondes devant sa plus proche poursuivante, quand même.

Une victoire d’équipe

«C’est spécial, entendre son nom et sa ville natale. J’étais déjà dans un autre monde, je ne comprenais pas trop ce qui se passait quand j’ai passé le fil. J’ai seulement vu la soigneuse de l’équipe et j’avais juste envie d’être avec mes coéquipières et de partager ça avec elles. C’est aussi, et surtout, une victoire d’équipe. Quand tout le monde donne son 100%, c’est ce qui arrive!»

«Je vais me souvenir de cette victoire toute ma vie. C’est jusqu’ici mon meilleur résultat, et de loin. J’ai rarement pu finir dans le top 20, depuis que je suis chez les pros, et là je gagne une course!»

Une victoire, ça change pas le monde. Ou si peu.

«J’ai encore beaucoup à apprendre. Dimanche, j’ai pu m’échapper, et tout, mais j’ai fait beaucoup d’erreurs. Il y a plusieurs choses que j’aurais pu mieux faire. Cette victoire change des choses pour l’équipe; on voit que j’ai du potentiel et peut-être qu’on pourra me donner plus d’opportunités pour la suite. On a tellement des filles fortes, dans l’équipe. L’équipe veut continuer à me développer. J’ai hâte de voir quelles genres de portes ça pourrait m’ouvrir», a-t-elle analysé.

La jeune équipe EF Education-Cannondale surprend, en ce début de saison.

Magdeleine Vallières Mill avait davantage un rôle domestique, lors des deux dernières saisons, avec l’équipe EF Education-Tibco-SVB, qui évoluait sur le World Tour. L’équipe a été dissoute, à la fin de la dernière saison.

L’actuelle équipe a une licence continentale, seulement.

«On est pas mal toutes des nouvelles au sein de l’équipe. On est seulement quatre filles de l’ancienne équipe de l’an dernier. C’est notre manager Esra Tromp qui a mis l’équipe sur pied et on dirait qu’elle a rapidement bien compris qui on était. Elle a eu un bon pif. On s’entend toutes tellement bien, et on travaille bien ensemble. J’ai l’impression d’avoir tellement appris en seulement deux courses!», a poursuivi Magdeleine Vallières Mill.

Vingt-deux ans, et déjà une première victoire chez les pros, donc.

«J’en ai tout le temps rêvé, à cette victoire. Je ne m’attendais pas à ce que ça vienne aussi vite. J’ai toujours été dans un rôle domestique. J’ai eu une opportunité, et je voulais la prendre, pour montrer que je pouvais réussir. Je savais que j’étais en bonne forme, dimanche, et qu’avec ces filles-là, je pouvais rouler avec elles.»

D’ailleurs, Vallières Mill a devancé des coureuses qu’elle idolâtre encore un peu.

Ashleigh Moolman et Mavi Garcia sont des coureuses d’expérience, sur le circuit féminin.

«C’était spécial d’être sur le podium avec elles! Je suis un peu, encore, une fan de ces filles-là.»

Valenciana (Tour de la Communauté valencienne), mi-février en Espagne, est sa prochaine course.

L’équipe est en camp d’entraînement à Majorque, jusqu’à dimanche.

Des courses par étapes en Italie sont également au menu au cours des prochaines semaines.