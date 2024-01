Début de saison canon pour Jordan Pierre-Gilles

Cette importante compétition, qui réunira les 40 meilleurs patineurs et 40 meilleures patineuses au pays, servira de sélection pour l’équipe nationale.

Cette dernière représentera le Canada lors des coupes du monde hivernales de patinage de vitesse courte piste, qui se dérouleront en Europe en février.

L’athlète de 25 ans a amorcé les compétitions sur le circuit de la coupe du monde en 2019-2020 et il a participé aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022, remportant l’or avec l’équipe du relais 5000 masculin.

Dominant sur 500 m

Patineur athlétique et explosif, Pierre-Gilles fait sa marque sur 500 m depuis le début de la saison.

Il a récolté l’or sur cette distance lors de la coupe du monde présentée à Montréal en octobre, une première pour lui. Il a récidivé, deux fois sur 500 m à Pékin, en décembre.

Sans compter les succès du relais masculin canadien, qui se poursuivent. En fait, le relais canadien occupe le sommet du classement sur cette distance.

Tout comme pour Kim Boutin et Félix Roussel, ce sera un retour à la maison, cette fin de semaine, pour Jordan Pierre-Gilles, qui a grandi sous les couleurs du CPVS (Club de patinage de vitesse de Sherbrooke), et une première compétition dans sa ville natale depuis longtemps.

«Si je me souviens bien, ça fait au moins quatre ans que je n’ai pas fait de courses à Sherbrooke. C’était une compétition élite, si ma mémoire est bonne. Ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, c’est une motivation supplémentaire», a dit celui qui a remporté l’or sur 500 m devant ses partisans, à Montréal, en début de saison.

«Ce sont plein de souvenirs qui vont jaillir une fois que je vais mettre le pied sur la glace de l’aréna Eugène-Lalonde, j’en suis convaincu. Je suis content de pouvoir patiner devant mon monde, les gens de Sherbrooke et les gens du club. Je vais essayer de faire apprécier le spectacle aux gens qui ont rendu possible ma carrière jusqu’ici», a-t-il mentionné.

Objectifs élevés

L’objectif de Jordan Pierre-Gilles est bien sûr de se qualifier parmi les six premiers patineurs, afin de pouvoir participer aux coupes du monde disputées en Europe.

Patiner à la maison a plein de bons côtés.

«Je vais approcher cette compétition comme une autre. Je peux représenter ma ville, à la maison. Je vis une excellente saison en ce moment, et je vais tenter de vivre les courses en confiance et de continuer à faire ce que je fais de bien.»

🤜 A 1-2 punch from Canada! Jordan Pierre-Gilles et Steven Dubois terminent sur le podium du 500m-2 à la coupe du monde de Beijing. pic.twitter.com/IfxmKAquvV — Speed Skating Canada | Patinage de Vitesse Canada (@SSC_PVC) December 10, 2023

Un début de saison explosif pour le patineur sherbrookois, avec des résultats en ligne avec les attentes, dit-il.

«Ça fait longtemps que je le dis, quand je patine, c’est pour gagner. Et je l’ai fait à trois reprises sur mes quatre opportunités sur 500 m. Je suis satisfait. On vient de passer un peu la mi-saison, mais la saison est encore jeune, d’une certaine façon. Il nous reste encore plusieurs compétitions importantes.»

«L’important, c’est de garder la tête haute dans la défaite, et la tête baissée dans la victoire, afin de continuer le même travail.»

Progression fulgurante

La progression de Pierre-Gilles est fulgurante depuis quelques saisons. Patiner au sommet, c’est différent, concède-t-il. Il faut s’adapter.

«On a un super groupe d’entraînement. Mes coéquipiers, qui sont aussi mes partenaires d’entraînement et mes adversaires aussi, sont excellents. Je suis content d’avoir la chance d’être si bien entouré. Je reste concentré sur mes objectifs et je peux en apprendre un peu aussi aux plus jeunes, mais je ne leur donne pas tous mes trucs», rigole-t-il.

«Quand on gagne, ça ajoute de la pression pour la prochaine course. En même temps, je vois ça comme un privilège.»

Les succès sont aussi au rendez-vous au relais masculin. La profondeur de l’équipe, appuyée entre autres par le Sherbrookois Félix Roussel, est bien présente.

«L’équipe a de la variété, on a des options. Et peu importe qui on met sur la glace, on s’en sort bien. On a eu des bons résultats cette année, on a essayé différentes recettes. C’est stimulant pour les deux années à venir avant les prochains Jeux olympiques d’hiver, en 2026. La chimie est extraordinaire dans l’équipe; tant et aussi longtemps que ça va être comme ça, on va continuer à bien faire.»

Les objectifs de Jordan Pierre-Gilles pour cette Coupe Canada à Sherbrooke sont assez simples.

«Je veux avoir du fun devant mon monde, être capable de gagner des courses et d’être en pleine santé pour le départ en Europe qui vient quatre jours seulement après la compétition à Sherbrooke.»

Les épreuves de la Coupe Canada se dérouleront sur trois jours, du vendredi 26 janvier jusqu’au dimanche 28 janvier à l’aréna Eugène Lalonde de Sherbrooke.

Horaire de la compétition:

Vendredi 26 janvier 2024

Qualifications et finales 500 m (1) et 1000 m (1) : 9:40 à 17:45

Samedi 27 janvier 2024

Qualifications et finales 1500 m (1) et 500 m (2) : 9:30 à 16:15

Dimanche 28 janvier 2024

Qualifications et finales 1000 m (2), 1500 m (2) : 8:30 à 15:54