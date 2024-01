Saison terminée pour Justin Robidas

Robidas, choix de cinquième tour des Hurricanes (147e au total) au repêchage de 2021, a disputé 32 matchs avec les Admirals de Norfolk, le club affilié dans le ECHL pour la Caroline. L’équipe américaine ne possède pas de club affilié dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Les Wolves de Chicago ont en effet décidé de devenir indépendants, à l’aube de la présente saison. La Caroline doit donc être créative afin de permettre à ses jeunes joueurs de trouver un endroit où se développer.

Avec sa production de 12 buts et 15 passes pour 27 points en 32 matchs, Robidas était – et est encore – le meilleur pointeur de son équipe, même s’il est à l’écart du jeu depuis la mi-janvier.

🚨WHAT CAN'T THE ROOKIE DO🚨@RobidasJustin scores his 12th goal of the season to tie the game at 1! @ECHL | #WEARE757 pic.twitter.com/fjy4AyKWL2 — Norfolk Admirals (@NorfolkAdmirals) December 31, 2023

Il pivotait le premier trio de l’équipe, avant sa blessure.

Longue période de réhabilitation

Il s’est fait opérer par le personnel médical de l’équipe, la semaine dernière, et il amorce une longue période de réhabilitation.

Il sera prêt pour amorcer le prochain camp d’entrainement des Hurricanes, assure-t-il, après enfin avoir réglé cette blessure qu’il traînait depuis le parcours éliminatoire des Remparts vers la conquête de la Coupe Memorial, l’an dernier.

«Je me suis blessé en séries l’an passé. J’ai essayé de faire de la réhabilitation cet été, pour éviter l’opération. Ça allait bien, en début de saison, mais depuis quelques matchs, avant et après Noël, ça commençait à me déranger. Je le savais que ça s’en venait. J’ai passé un test de résonance magnétique et en parlant avec les médecins, l’opération est devenue inévitable», dit-il.

«J’étais bien, à Norfolk. J’étais sur une lancée. Cette opération freine tout ça. Je veux jouer au hockey; ce n’est pas le fun, rester à la maison à ne rien faire. C’est poche de constater que je vais être arrêté pour longtemps. Mon but, c’est de me concentrer sur le camp d’entraînement de la prochaine saison.»

Justin Robidas devra attendre encore un peu avant de renouer avec l’entraînement. Il devra aussi trouver la patience de passer à travers les prochaines semaines. Pas évident, occuper son temps, pour un passionné de hockey comme lui.

«En ce moment, c’est plus difficile de faire quelque chose. C’est un long processus, je vais pouvoir recommencer l’entraînement du bas du corps d’ici deux semaines environ avec Phil Verpaelst, à Sherbrooke. On se connaît bien. Je vais peut-être aller faire un petit tour en Caroline, on va voir en temps et lieu.»

Des débuts prometteurs

«J’ai quitté début septembre, pour participer au camp des recrues, en Caroline. Ensuite, je suis allé au camp des Hurricanes. J’ai fait un bon petit bout, j’ai pu participer à quatre matchs préparatoires. Ça bien été. On savait que la Caroline n’a pas de club dans la LAH et on a été une petite gang à avoir été renvoyée à Norfolk», précise Robidas.

«Il y a quelques gars qui ont gradué à Chicago. Yaniv Perets et moi, on est resté à Norfolk. Yanniv a été rappelé à deux reprises en Caroline, de son côté.»

Perets, originaire du Québec, a remporté le Championnat national NCAA l’an dernier, avec les Bobcats de l’Université Quinnipiac.

L’ajustement au niveau professionnel s’est fait graduellement pour Robidas.

«Les gars sont plus gros, ils sont plus forts. Ça a demandé un ajustement lors des mises au jeu, dans les coins. C’est plus difficile de protéger la rondelle. Ce fut vraiment une belle expérience. J’ai eu un bon début de saison et ça, c’est très plaisant.»

L’impact de l’absence d’un club LAH

La décision de Wolves de Chicago de devenir indépendant pour la saison actuelle a provoqué des remous.

Mais Justin Robidas estime avoir composé du mieux possible avec la situation.

«J’étais quand même content de faire cette demi-saison avec Norfolk, et de voir que je pouvais jouer contre des hommes. Que j’étais capable de jouer dans la ECHL. C’est sûr que j’aurais aimé jouer quelques matchs dans la LAH ou pouvoir être régulier. Je savais que ce n’était pas nécessairement possible cette saison.»

«C’est aussi la première année de mon contrat de trois ans. Je voulais m’assurer que mon épaule soit correcte, afin que rien n’arrive par la suite. C’était la meilleure décision pour moi.»