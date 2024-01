Dans le junior ou dans la LNH, Patrick Roy reste le même

C’est ce à quoi les joueurs des Islanders, les partisans et les médias de Long Island ont eu droit, dimanche, lors de la vraie première journée de Roy aux commandes du club new-yorkais.

D’abord, il y a eu la séance d’entraînement du matin. Bâton dans les airs, courts sifflements, la voix parfois criarde, ceux qui ne connaissaient pas Patrick Roy à New York ont découvert son intensité pendant la quinzaine de minutes qu’a duré la pratique matinale.

Un membre de la presse locale a résumé de la meilleure façon qui soit sur le réseau social X. «Lamoriello voulait du feu. Il a apporté un lance-flammes!» a brillamment illustré Stefen Rosner de LNH.com

Patrick Roy turned up the intensity at the New York Islanders' practice ahead of his head coaching debut with the team. 🫡 pic.twitter.com/08QUPhlyRa — Sportsnet (@Sportsnet) January 22, 2024

Une boule de feu

C’est exactement ça, Patrick Roy, une boule de feu dont le principal carburant est la passion du hockey. Fraîchement rasé, tout de bleu vêtu, le nouvel entraîneur des Islanders a donné le ton en demandant à ses joueurs de jouer «du hockey de séries».

En point de presse, quelques minutes plus tard, le pilote de 58 ans avait retrouvé son flegme, paraissant serein et détendu, un contraste frappant avec la boule d’énergie qui allait dans toutes les directions sur la glace quelques minutes auparavant.

De l’ouverture et de l’humilité

Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, Roy s’est montré repentant, disant regretter quelques erreurs commises lors de son passage derrière le banc de l’Avalanche du Colorado, entre 2013 et 2016, séjour durant lequel il a remporté le trophée Jack-Adams remis à l’entraîneur de l’année dans la LNH.

Une leçon d’humilité, a-t-il dit en réponse à un collègue qui lui demandait ce qu’il avait tiré de son premier séjour comme entraîneur-chef dans la LNH.

L'entraîneur-chef des Islanders de New York, Patrick Roy, lors du gain de 3 à 2 sur les Stars de Dallas. (Mary Altaffer/AP)

«Ça me permet d’avoir encore plus de respect pour le travail d’entraîneur-chef dans la Ligue nationale, a-t-il expliqué. Durant mon premier séjour, j’ai pris plusieurs choses pour acquises, en pensant que ce serait facile, et j’ai beaucoup de regrets par rapport à ça, mais c’est ça qu’on appelle une carrière.»

«Aujourd’hui, je suis convaincu que suis dans de meilleures dispositions et plus humble pour affronter cette nouvelle expérience-là.» — Patrick Roy sur son premier passage comme entraîneur dans la LNH

Un pas à la fois

La vedette des dernières heures a voulu éviter une séance de «bourrage de crâne», dimanche matin, et il a prévenu les journalistes présents que les changements se feraient «graduellement» dans les prochains jours.

En soirée, le nouveau patron des Islanders a pris place en dernier derrière son banc. L’air sérieux, Roy semblait envahi d’une grande nervosité en traversant le corridor du club local, mais dès la première mise au jeu du match, il s’activait tambour battant entre ses deux adjoints, Doug Houda et John MacLean.

Welcome to the Island. pic.twitter.com/VdFNUa5KrQ — New York Islanders (@NYIslanders) January 22, 2024

Le roi Patrick bougeait dans toutes les directions et l’on entendait sa voix résonner jusque dans les hauteurs du UBS Arena, comme à ses beaux jours chez les Remparts, au Centre Vidéotron.

À une vingtaine de pieds de lui, Peter DeBoer des Stars était plutôt immobile, les mains dans les poches, une antithèse révélatrice de la couleur que l’ex-roi des filets apportera dans le nouveau quotidien des Islanders.

Comme à Québec

On a vu, dimanche, le Patrick Roy des dernières années à Québec, un homme confiant et intense, certes, mais bien plus ouvert et enclin à la main tendue que ne l’étaient l’ancien gardien de but et l’ex-entraîneur-chef de l’Avalanche dans un passé pas si lointain.

Patrick Roy picks up the win in his debut as the @NYIslanders coach 🙌 pic.twitter.com/Sl2Dj1kq7w — Sportsnet (@Sportsnet) January 22, 2024

En se promenant dans les gradins, avant la partie, la chose qui revenait le plus souvent dans le discours des partisans de l’équipe, c’était justement le haut niveau d’énergie du gagnant de quatre coupes Stanley. La fiche gagnante de Roy inspire beaucoup confiance à Gloria Collura, une partisane de longue date.

«C’était un gardien phénoménal, un bon gars, et je suis sûr qu’il va bien se plaire ici», prédisait-elle.

«Moi, ce qui m’importe le plus, c’est de le voir ramener les Islanders à la victoire, de ravoir la Coupe Stanley ici à Long Island.» — Gloria Collura, une partisane de longue date

Dans le grand lobby de l’amphithéâtre de 17 113 sièges, Kevin s’était déplacé avec son chandail du Canadien numéro 33 identifié à Patrick Roy, «l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH». Le natif de Chicago habite maintenant la région et il estime que l’arrivée de l’ancien gardien tombe à point pour les Islanders.

(Mikaël Lalancette, Le Soleil)

«On a de bons joueurs, mais ils doivent jouer de façon plus impliquée et travailler plus fort, résumait le partisan avec son chandail rouge du CH et sa casquette bleue des Islanders. Ce n’était plus le cas sous Lane Lambert et je suis confiant que ça change avec Patrick Roy.»

Bossy et Roy, d’ex-voisins

En terminant, impossible de ne pas souligner le clin d’œil de l’histoire de voir l’ancien pilote des Diables rouges revêtir les couleurs orange et bleue portées par Mike Bossy (1977 à 1986), son ancien voisin de l’île Ducharme, à Rosemère jusqu’au départ du cerbère vers le Colorado.

La cadette de Mike, Tanya, se souvient des soirées de gardiennage avec les petits Jonathan et Frédérick, dont l’imagination fertile n’avait apparemment pas de limite. «Ils m’ont même embarrée dans la salle de bain en défaisant les poignées», sourit Tanya en repensant aux coups pendables que lui ont joués les deux petits hyperactifs de la famille Roy.

Patrick Roy a dirigé son premier match contre les Stars de Dallas, un 21 janvier, la veille de la date d’anniversaire de Mike Bossy, une étrange coïncidence qui devait sans doute rendre bien fier leur ex-agent, Pierre Lacroix, d’un monde supposément meilleur.

Pour terminer la journée en beauté, les Islanders de Casseau l’ont emporté 3 à 2, en prolongation. Roy a levé le poing en l’air, comme à la belle époque du numéro 22!

