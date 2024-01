CF Montréal: Courtois fait bonne impression après une première semaine de camp

«Je suis excité par l’arrivée de Laurent Courtois. Nous avons une bonne idée de la façon dont il veut qu’on joue. Les tactiques sont claires, c’est bon pour nous les joueurs et nous n’avions pas vraiment ça l’an dernier, a indiqué le milieu de terrain Bryce Duke en visioconférence, lundi. (...) Je vais pouvoir tirer profit de cela, que je sois partant ou substitut.

«Le message de l’entraîneur est très clair sur sa façon de jouer, a-t-il ajouté plus tard dans la conversation. Les joueurs savent exactement ce qu’on attend d’eux et il est direct. Il ne passe pas par quatre chemins et on n’a pas à deviner son message. C’est un gars qui vous dit directement ce qu’il attend. Ça aide les joueurs. Ses règles sur le terrain et à l’extérieur sont claires.»

Acquis de l’Inter Miami en avril dernier, Duke a paru confus par l’utilisation qu’en a fait Hernan Losada la saison dernière.

«J’ai joué quelques matchs [à mon arrivée] et je crois que nous avons connu une séquence de huit rencontres sans défaite. Ça a été difficile pour moi de me bâtir un rythme: je crois avoir été le joueur remplacé à la mi-temps le plus souvent. Je me suis aussi blessé aux ischio-jambiers et ça a été difficile de reprendre le rythme par la suite. Je vais tenter de demeurer en santé afin de mettre les chances de mon côté.

«Chaque entraîneur est différent, avec ses qualités et ses défauts. Ce qu’on n’avait pas l’an dernier, ce sont des réponses claires, a poursuivi Duke. Il n’y a donc pas d’excuses pour les joueurs cette saison: nous savons exactement ce qu’on attend de nous.»

Ariel Lassiter en compagnie du joueur américain Bryce Duke (Archives, La Presse)

Temps de jeu à gagner

Si Duke a vu son temps de jeu diminuer en cours de saison, celui de l’arrière central George Campbell est allé en augmentant en 2023. Mais les deux joueurs ne tiennent rien pour acquis pour la saison qui vient.

«Je pense que tout le monde part avec une ardoise neuve en raison du nouvel entraîneur, a fait valoir Campbell. Je crois qu’il va sélectionner ceux qui lui donneront le meilleur football dans le style qu’il veut pratiquer.»

«Nous n’avons qu’une semaine de passée, alors tout le monde repart à zéro, a confirmé Duke. On doit tous mériter notre temps de jeu. Nous aurons un premier match préparatoire ce week-end. On devra bien faire et jouer le style de jeu qu’il nous a demandé de jouer. Je devrai m’assurer de contrôler les aspects que je peux contrôler et m’assurer de ne pas lui laisser le choix de me laisser sur le terrain.»

La circulation risque d’être un peu plus dense en défense centrale, mais Campbell ne s’en fait pas outre mesure.

«Je n’ai pas parlé à l’entraîneur de mon utilisation encore. J’ai eu un nouvel entraîneur chaque saison de ma carrière jusqu’ici. Je ne m’attends à rien et je tente de gagner mon temps de jeu. Je vais faire de mon mieux de nouveau.»