Zéro victoire, 28 défaites, mais des jeunes qui persistent

Les Vics M13 (ou pee-wee) BB de Haute-Yamaska, qui participent actuellement au tournoi de Waterloo, ont une fiche d’aucune victoire et 28 défaites depuis le début de la saison. Ils ont marqué seulement 24 buts et en ont accordé… 229. À Waterloo, jusqu’ici, ils ont perdu 8-0 et 9-0.

Les Vics sont bien sûr la pire équipe de hockey M13 BB au Québec. Les jeunes veulent bien, mais il y a un manque évident d’habileté chez bon nombre de joueurs. Le cœur est là, mais pas le talent.

«On avait prévenu les parents avant le début de la saison, explique Yannick Veilleux, qui dirige l’équipe en compagnie d’Éric Labbé et de Maxime Jutras. On leur avait dit que ce serait difficile, très difficile à part ça. On savait que très peu de joueurs avaient évolué au niveau double lettre avant cette année, on savait qu’on n’avait pas un talent fou…»

En théorie, l’organisation des Vics a l’obligation d’avoir une équipe BB puisqu’elle a une équipe AA, qui se débrouille incidemment très bien et qui est aussi présente au tournoi de Waterloo. Mais la saison dernière, une demande de dérogation – qui a été acceptée – a été faite à Hockey Estrie afin que l’organisation puisse se défaire de l’obligation en question, ce qui a permis aux forces vives du double lettre au niveau M13 d’être rassemblées dans le BB et ce qui a permis du même coup aux joueurs moins forts d’évoluer au bon endroit, c’est-à-dire dans le simple lettre.

«Mais il y a des gens en haut de nous qui n’ont pas voulu faire les démarches et nous voilà avec des jeunes qui se font planter à tous les matchs, lance Éric Labbé, qui est aussi vice-président de l’Association Hockey jeunesse de Granby. Et pourtant, tout le monde voyait venir la catastrophe gros comme ça…»

Labbé, comme les deux autres entraîneurs des Vics, n’essaie pas de cacher la vérité : la majorité des joueurs de leur équipe devrait jouer au niveau simple lettre. D’autres iront jusqu’à dire que plusieurs ne feraient même pas le A. Ça donne une idée.

«La seule chose positive, c’est qu’en jouant dans le double lettre, les jeunes pratiquent plus souvent et ils pratiquent sur une pleine glace, pas une demi, souligne Maxime Jutras. Par la force des choses, ils vont se développer davantage. Mais ça n’empêche pas les défaites cuisantes de s’accumuler. Pis ce n’est pas l’fun pour personne.»

Il serait tout de même un peu facile d’expliquer tous les problèmes des Vics M13 BB par une dérogation qui n’a pas été faite. Car la situation est plus complexe pour la peine. Clairement, le hockey s’est déjà mieux porté dans la région. Les bonnes équipes se font plus rares et le hockey civil a perdu beaucoup de joueurs et ainsi de clubs au profit du scolaire. Dans les deux cas, on le voit dans nos tournois.

Mais voilà, ça prendrait un dossier complet et pas seulement une chronique comme celle-ci pour analyser le tout. On y reviendra peut-être.

C'est la mise au jeu, tout est possible. Mais les Vics ne tiendront pas le coup. (Pierre-Paul Foisy)

Du courage?

J’ai parlé au cours des derniers jours à un homme de hockey de la région de la situation des Vics M13 BB. Je lui disais que je trouvais que les jeunes avaient du courage. Il n’a pas aimé le terme que j’ai employé parce que «ça renforce la théorie que ça prend du courage pour jouer au hockey».

De la résilience, alors? Parce qu’aucun de la quinzaine de joueurs des Vics n’a abandonné depuis le début de la saison. Dans les circonstances, c’est impressionnant.

«On n’a jamais dit aux jeunes : ‘‘Là, les gars, il faut gagner ce soir!’', reprend Yannick Veilleux. On fonctionne un peu comme à l’école : on propose de petits objectifs (gagner la prochaine période ou accorder moins de tirs, par exemple) et on récompense les bons coups. On ne peut pas leur dire qu’il faut gagner, ce serait malhonnête.»

«Je suis un entraîneur de hockey mais, cette saison, j’ai davantage l’impression d’être un psychologue, ajoute Éric Labbé. Il faut parler aux jeunes, leur parler beaucoup, les écouter. Ce sont de bons p’tits gars et ils donnent à peu près toujours leur meilleur. Malgré tout, personne n’a abandonné et j’ai l’impression qu’ils vont tous jouer encore l’automne prochain.»

On a assisté à la défaite de 8-0 des Vics face aux Bulldogs de Brossard-La Prairie mercredi soir à Waterloo. Si les jeunes étaient très silencieux après la défaite, ils ont tout de même assez rapidement retrouvé le sourire. Et c’est rassurant.

Mais c’est probablement plus dur pour les entraîneurs.

«Je ne sais pas si je vais faire encore du hockey la saison prochaine, avoue Éric Labbé. Les jeunes et nous, on a été envoyés à l’abattoir. Carrément. Je suis désolé, mais il n’y a pas d’autres façons de le dire!»

Les Vics joueront au tournoi de Waterloo à 15 h samedi. Si vous passez par l’Aréna Jacques-Chagnon, soyez gentils et applaudissez leur courage ou leur résilience, ce que vous aimez le mieux.

Car voyez-vous, ils le méritent.