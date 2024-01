Le Drakkar, une fierté renouvelée à Baie-Comeau

Comme bien des villes de la province, Baie-Comeau était frappée de plein fouet par une bonne tempête de neige, la deuxième en quelques jours à peine. Aux abords du fleuve, le vent amplifiait la chute de chaque flocon, une poudrerie terrible à donner envie de rester à la maison.

Ce samedi-là, 2542 courageux avaient bravé le froid, mais surtout les forts vents, pour se rendre à l’aréna, le Centre Henry-Leonard. Le lendemain, ils étaient encore plus nombreux, une foule 2913 spectateurs, soit près de 15% de la population de la ville.

Depuis quelques mois, le Drakkar, c’est la grosse affaire à Baie-Comeau. Il suffit de s’arrêter quelques secondes, quelque part, pour entendre parler de la populaire équipe junior locale.

— Vous êtes ici pour le hockey, vous! suppute-t-on à l’hôtel, au restaurant ou à la microbrasserie du coin.

— Coupable, votre honneur!

Les assistances en hausse

L’excellent rendement du Drakkar sur la patinoire fait du bien au moral de la ville de 21 000 âmes, mais les performances sur la glace ne sont pas l’objet de ce reportage.

Ce dont il est surtout question, depuis septembre, c’est de l’incroyable regain de popularité du club de la place, propriété de la Ville de Baie-Comeau depuis 2008, l’une des deux plus populeuses de la capitale québécoise du fer. À preuve, la hausse d’assistance aux parties locales du Drakkar frise les 50% en ce moment.

Les assistances en hausse de 50% cette saison à Baie-Comeau. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

La bonne humeur est de retour dans les quartiers du club, qui, à la même période l’an dernier, était bon dernier dans les assistances de la LHJMQ. En se promenant dans l’aréna de 3042 places, la même question revient sempiternellement.

— Est-ce notre année?

Malgré deux championnats de saison régulière, le Drakkar n’a jamais pu sabrer le champagne en séries. En ville, le pessimisme lié aux déceptions éliminatoires du passé — l’équipe n’a pas remporté une ronde éliminatoire depuis 2015 — s’est dissipé. On ne parle pratiquement plus des dures défaites du passé, en particulier les éliminations de 2003, 2014 et 2018, où les gens y avaient cru.

Un regard différent

Claude Thibault, l’homme à tout faire du Drakkar dans son rôle de «facilitateur», est bien placé pour en parler. Le bénévole passionné prend le pouls des partisans pratiquement à tous les jours, vers 15 heures, dans une bannière de café bien connue au pays de Wayne Gretzky.

Selon lui, le regard des gens a complètement changé envers le Drakkar, un organisme à but non-lucratif (OBNL) depuis 2010 à Baie-Comeau.

«Il y a eu des années plus difficiles où je n’y allais quasiment plus, raconte Thibault à propos de sa pause café quotidienne. Maintenant, quand je rentre, on m’invite à m’asseoir et tout le monde est heureux, tout le monde veut jaser de hockey. Dès que je rentre dans un commerce, on me demande s’il reste des billets alors qu’avant, je devais inciter les gens à venir aux matchs!»

Claude Thibault, le «facilitateur» du Drakkar de Baie-Comeau. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Les partenaires au rendez-vous

À ses yeux, les plus belles «retombées» du Drakkar à Baie-Comeau sont la fierté et le caractère rassembleur du club de hockey junior local. La région a vécu des années économiques difficiles et subi un lent déclin de sa population, mais les partenaires économiques sont plus nombreux que jamais au Centre Henry-Leonard.

«Lorsque j’ai fait mon tour des partenaires en début de saison, il y en a qui étaient réticents un petit peu, mais deux mois plus tard, ils appelaient pour afficher dans l’aréna, raconte celui qui agit comme parfois chauffeur ou bien comme commissionnaire. L’an dernier, on avait huit espaces vacants sur les bandes alors que cette année tout est vendu. On doit même développer de nouveaux emplacements publicitaires parce qu’on manque de place dans l’aréna.»

«C’est un heureux problème!» — Claude Thibault, le «facilitateur» du Drakkar

Bon pour le moral

L’embellie aux guichets et dans les bureaux administratifs de l’équipe, qui reçoit une subvention annuelle de 420 000 $ de la Ville, a finalement éclipsé de la conversation les hausses des comptes de taxes municipales des Manicois. Un soulagement pour la présidente du conseil d’administration de l’équipe, Julie Dubé.

De jeunes partisans du Drakkar célèbrent un but de leur équipe préférée. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Cette dernière le ressent jusque dans les soupers de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. Cadre chez Hydro-Québec, la gestionnaire fait fureur lors des présentations d’usage.

«Quand je mentionne que je fais partie du Drakkar, la meilleure équipe au Canada, je peux te dire que les gens applaudissent!» sourit-elle en soulignant les fruits de la stabilité organisationnelle des dernières années.

«Il y a une certaine frénésie dans les différents conseils d’administration dont je fais partie. On entend beaucoup : “Enfin, c’est à notre tour!”» — Julie Dubé, la présidente du conseil d'administration du Drakkar

Le Drakkar, la meilleure équipe de la LHJMQ. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Une nouvelle clientèle

L’enchaînement de victoires, une fiche de 35-6-2-0, apporte de la visibilité et de la crédibilité à Baie-Comeau à l’échelle canadienne, une grande source de fierté en ville.

«Le beau de l’affaire, avec notre lignée actuelle, c’est que les retombées vont se faire sentir sur plusieurs années, analyse Dubé. Ça va nous aider à marteler notre message, soit la plus-value d’avoir un club junior pour la ville.»

Les exploits sportifs de la troupe dirigée par Jean-François Grégoire y sont pour beaucoup, mais les efforts marketing aussi. Les nouveaux produits et les différentes journées thématiques ont attiré une toute autre clientèle dans les gradins, des jeunes du secondaire et du Cégep qu’on parvenait difficilement à attirer, au 70, avenue Michel-Émond.

Le Drakkar a renouvelé sa clientèle depuis quelques mois. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Comme en 2013 et 2014

Comme propriétaire d’un gym, le Complexe Maxi-Forme +, Olivier Donais est un intervenant de choix pour analyser le renouvellement de la clientèle et la poussée actuelle du Drakkar.

Le natif de LaSalle, dans l’ouest de Montréal, a porté l’uniforme blanc et rouge, de 2004 à 2007, années durant lesquelles il est tombé sous le charme de Baie-Comeau et en amour avec une fille de l’endroit.

Un an après la fin de sa carrière de joueur, Donais est revenu vivre sur la Côte-Nord, il s’est lancé en affaires et a même occupé le poste de préparateur physique chez son ancienne formation.

Olivier Donais, un ancien du Drakkar de Baie-Comeau. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

«Les partisans l’attendaient depuis plusieurs années, raconte l’ex-attaquant à propos de cette saison canon. Les gens d’ici sont des vrais et ils ont la mémoire longue. J’ai 36 ans et il y a encore des gens qui m’accrochent en me disant : “Toi, je t’aimais, maudit que t’avais du cœur!”»

«À l’aréna, dans la ville, je revis l’engouement des deux finales de 2013 et 2014.» — Olivier Donais sur les succès de son ancien club junior

Les matchs du Drakkar sont un véritable lieu de réunion et de discussion, dans une région où les loisirs extérieurs, la motoneige, la chasse et les chalets, pullulent. Le vieux Centre Henry-Leonard est une sorte de perron de l’église version 2024.

Une vraie «frénésie»

Il n’est pas exagéré de parler de «frénésie» pour décrire ce qui ses passe depuis quelques mois, insiste le préposé à l’équipement de l’équipe, Brian St-Louis. Ce dernier est un employé de la première heure de l’équipe acquise pour la somme de 2,1 millions $ par la Ville de Baie-Comeau en 2008.

«La boutique souvenir ne dérougit pas, et des chandails répliques avec les noms des joueurs dans le dos, on en fait à la planche, on est presque en rupture de stock, illustre celui qui a vu passer des centaines de joueurs depuis la création de l’équipe en 1997. Les gens ont repris le goût de revenir à l’aréna et le spirit est revenu dans la ville. Les gens méritaient ça, ils ont été très patients.»

Brian St-Louis, le préposé à l'équipement du Drakkar de Baie-Comeau depuis 1997. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

La reconnaissance, l’achalandage dans les hôtels et les restaurants remplis, après les parties, valent leur «pesant d’or» pour une région qui a encaissé des fermetures d’usines depuis 15 ans, note celui qui a maintes fois été retenu comme préposé à l’équipement des formations nationales de Hockey Canada.

— Est-ce votre année Brian?

— Il reste encore beaucoup de hockey à jouer, beaucoup de choses peuvent se passer, mais les gens ont le droit de rêver, répond-il sûr de lui. On a une équipe capable d’aspirer aux grands honneurs et on a quelque chose de bien rodé. On peut rêver à un long printemps, disons!

Les hivers sont peut-être longs à Baie-Comeau, mais tempête de neige ou pas, le soleil brille pour le Drakkar ces jours-ci.

