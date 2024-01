Felix Auger-Aliassime s'incline au troisième tour à Melbourne

Felix Auger-Aliassime a été vaincu en trois manches de 6-3, 6-4 et 6-3 par la troisième tête de série Daniil Medvedev, samedi, à Melbourne. (Asanka Brendon Ratnayake/Associated Press)

Auger-Aliassime a été vaincu en trois manches de 6-3, 6-4 et 6-3 par la troisième tête de série Daniil Medvedev, samedi, à Melbourne.

Le Russe affrontera au quatrième tour Nuno Borges, qui a vaincu le Bulgare Grigor Dimitrov (no. 13) 6-7 (3), 6-4, 6-2 et 7-6 (6).

Il n’y a maintenant plus de Canadiens sur les tableaux en simple aux Internationaux d’Australie.

Toute l’attention est rivée maintenant sur la Canadienne Gabriela Dabrowski, qui n’a pas eu à jouer son match de double féminin avec Erin Routliffe.

Le duo, quatrièmes têtes de série, a profité de l’abandon d’Anastasia Pavlyuchenkova et Veronika Kudermetova pour accéder au troisième tour.

Encore dans la course

Les grosses pointures masculines sont encore dans la course au titre aux Internationaux d’Australie.

Carlos Alcarez, deuxième tête de série, a obtenu son billet pour le quatrième tour alors que son adversaire, Shang Juncheng, a été forcé à l’abandon tôt en troisième manche.

Alcaraz, le champion en titre du tournoi de Wimbledon, mentait 6-1, 6-1, 1-0 lors que Juncheng, qui est âgé de 18 ans, a déclaré forfait après seulement 66 minutes de jeu.

«Ce n’est pas la façon dont tu veux progresser dans un tournoi, a dit Alcaraz, 20 ans, qui a raté les Internationaux d’Australie en 2023 en raison d’une blessure. L’an dernier, je regardais les matchs de mon sofa, en souhaitant participer à la deuxième semaine d’activités.»

Alcaraz aura maintenant rendez-vous avec Miomir Kecmanovic, qui a sauvé deux balles de match avant de surprendre Tommy Paul en cinq manches de 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7), 6-0.

Paul (no 14) s’était rendu jusqu’en demi-finale du tournoi en 2023, avant de s’incliner contre l’éventuel champion, Novak Djokovic.

Djokovic, le favori du tournoi, avait déjà atteint les huitièmes de finale, samedi. Il en allait de même pour l’Italien Jannik Sinner (no 4) et Andrey Rublev (no 5).

Daniil Medvedev (no 3) et Alexander Zverev (no 6), entre autres, ont rejoint tout ce beau monde grâce à une victoire en trois manches, samedi.

Zverev a mis fin au beau parcours d’Alex Michelsen en l’emportant 6-2, 7-6 (4), 6-2. L’Allemand croisera le fer avec Cameron Norrie (no 19), qui a montré la porte de sortie à Casper Ruud (no 11), le finaliste à Roland-Garros, en quatre sets de 6-4, 6-7 (7), 6-4, 6-3.

Hubert Hurkacz (no 9) a battu Ugo Humbert 3-6, 6-1, 7-6 (4), 6-3 et il aura sur son chemin un autre Français, Arthur Cazaux, lors des huitièmes de finale. Cazaux a éliminé Tallon Griekspoor 6-3, 6-3, 6-1.

