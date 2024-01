Le Canada Man/Woman XTRI World Tour désormais présenté en octobre

La Ville de Lac-Mégantic a officialisé ce changement de date lors de la tenue de son conseil municipal, le 19 décembre dernier.

Ce sera la deuxième fois que l’événement se déroulera à l’automne; les organisateurs ont été contraints de modifier la date de présentation une première fois en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Sinon, le Canada Man/Woman, organisé par Endurance Aventure, était présenté en juillet.

Le triathlon offrira une expérience en deux volets distincts: le Canada Man/Woman XTRI World Tour (3,8 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de course à pied) et le XTri SOLO POINT FIVE CANADA (2 km de nage, 90 km de vélo, 20 km de course à pied).

Plus de 100 athlètes provenant de six pays, dont l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et les États-Unis, de 13 États et de quatre provinces canadiennes se sont déjà inscrits.

Originaire de Lac-Mégantic, Philippe Gagné a été nommé ambassadeur pour l’édition 2024 de la compétition.

Âgé de seulement 20 ans, il cumule déjà les succès. L’an dernier, il a remporté l’épreuve Sprint du Canada Man/Woman et le Marathon de Magog. Cette année, il se donne comme défi de faire la distance complète du Canada Man/Woman XTRI World Tour.

Les paysages, la difficulté de l’événement, qui se complète au sommet du mont Mégantic, et son dénivelé total de plus de 4500 mètres font la renommée de l’événement un peu partout.

Le Canada Man/Woman a été proclamé le #1 parmi les 10 courses canadiennes à faire en 2019 et en 2021 comme le triathlon le plus exigeant des Amériques par Triathlon Magazine Canada.