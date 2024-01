LBMQ: les détails de l’expansion granbyenne maintenant connus

Pour ce qui est du poste de DG, il semble qu’une candidature soit considérée très sérieusement, mais au moment d’écrire ces lignes vendredi, la concession granbyenne n’était pas encore en mesure de procéder à une annonce.

Selon nos informations, le dossier du repêchage d’expansion est donc principalement mené par François Giasson, instigateur de ce projet et président des Guerriers junior élite, qui continueront d’exister en parallèle du volet senior.

Giasson et ses collaborateurs ont reçu, jeudi soir, les listes préparées par les autres organisations de la LBMQ, qui pouvaient d’abord «protéger» 12 joueurs. Les 10 choix de la première ronde, un pour chaque équipe adverse (nous y reviendrons plus loin), seront dévoilés en direct par l’état-major du circuit Bélisle sur sa page Facebook vers 11h dimanche.

Le même principe sera ensuite répété pour une deuxième ronde où les droits de 40 joueurs supplémentaires seront mis à l’abri. La seconde annonce est prévue à 17h.

Au total, ce sont donc 20 sélections qui seront effectuées. Reste à voir si le comité local s’inspirera de la stratégie du Brock de Drummondville en repêchant des noms connus et potentiellement payants au plan marketing, mais dont la présence au Stade Napoléon-Fontaine l’été prochain serait très incertaine.

Le club de Thetford renaît

Au moment d’annoncer la relance à Granby, on ne savait pas encore ce qui allait advenir de la liste des Blue Sox de Thetford, exclus de la LBMQ au début novembre pour un «non-respect de la réglementation». La réponse est finalement venue jeudi matin.

Car il se jouera bel et bien du gros baseball au Stade Desjardins en 2024. Un organisme à but non lucratif (OBNL) soutenu par la Ville de Thetford vient de reprendre la concession autrefois opérée par l’homme d’affaires François Lécuyer, reconnu coupable d’une fraude de plus de 700 000 $. Le retour du directeur général Dominic Bolduc a été confirmé juste à temps pour le repêchage d’expansion.

Disputée au stade Amédée-Roy, la sixième rencontre de la série demi-finale opposant les Expos de Sherbrooke aux Blue Sox de Thetford Mines a été l'affaire du lanceur Brian Bardis, qui a reçu l'accolade de ses coéquipiers à la fin du match. (Marie-Lou Béland/Archives Spectre Média)

«Dans les éléments décisionnels, il va sans dire que l’implication des instances politiques de la région, dont principalement le conseil de ville de Thetford avec en tête le maire et sa directrice générale, a largement facilité la décision du comité de sélection. Ils ont été proactifs et d’un appui de taille à ce projet», peut-on notamment lire dans le communiqué publié jeudi.

«[...] la ville offrait déjà une qualité d’infrastructures, une base solide de spectateurs passionnés, ainsi qu’un environnement social où l’on perçoit instantanément que le développement sportif fait partie intégrante de l’ADN de la communauté. Enfin, la communauté d’affaires entourant les nouveaux membres de la direction de la franchise de Thetford a rendu la tâche facile au comité de sélection pour approuver l’ajout d’une 11e équipe dans la Ligue de baseball majeur du Québec.»