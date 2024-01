Coupe du monde de bosses: Vaillancourt gagne l’argent à St-Côme

«Je devais avoir un compte rendu de l’état de la piste et des bosses de la part de Mik, car je prends toujours pour acquis que Mik se rend en super finale», a indiqué Vaillancourt au pied de la piste Alexandre−Bilodeau.

«Michel [Hamelin, l’entraîneur−chef de l’équipe canadienne], m’a dit: “On n’a pas de feedback”. Si Michel est à côté de moi et que Mik n’y est pas, c’est qu’il se passe quelque chose. On m’a alors expliqué qu’il y avait eu une chute.»

Kingsbury, qui occupait le premier rang mondial après sept podiums d’affilée, dont quatre victoires depuis le début de la saison, a raté son atterrissage au premier saut de sa descente en finale, le privant d’une place en super finale, où Vaillancourt s’est retrouvé seul représentant de l’unifolié.

«Je suis un peu déçu. J’ai mal jugé mon atterrissage en haut, a expliqué Kingsbury. C’est poche, parce que j’ai de grosses attentes et j’obtiens de bon résultat. Je viens de faire mon pire résultat de la saison à la maison. C’est dommage, mais on a une autre occasion [samedi].»

«Quand je me suis rendu compte que ‘Monsieur’ n’était pas là et qu’il n’y avait pas de fille non plus, je me suis senti très seul, c’est devenu très vrai, a raconté Vaillancourt. J’ai senti une certaine pression sur mes épaules. Mais j’ai rapidement réalisé que tout cela, je ne le contrôlais pas et j’ai rapidement réussi à me calmer. J’ai réussi la commande de façon assez pas pire!»

S’élançant avant−dernier, le jeune skieur de 24 ans a offert la meilleure descente de la journée jusque−là, récoltant 82,37 points de la part des juges, lui assurant au pire une médaille d’argent.

Elliot Vaillancourt (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le Suédois Walter Wallberg l’a relégué sur la deuxième marche du podium après une descente de très haut niveau, qui lui a valu 84,92 points.

«Avec Mik absent, j’ai pensé que je pouvais l’emporter. Mais quand j’ai vu la solide descente du Suédois, je me suis dit que ce serait pour une autre fois!»

Ce deuxième podium après celui de l’Alpe d’Huez avait toutefois une autre saveur pour Vaillancourt.

«De réussir ça devant parents et amis. De voir mon père pleurer derrière les médias, c’est capoté, a−t−il dit. Et la foule criait beaucoup plus fort pour moi que la foule française, qui ignorait complètement qui j’étais, avec mon dossard no 56!»

Un autre Suédois, Filip Gravenfors (77,70), a complété le podium.

Kingsbury a finalement conclu en 13e place. Louis−David Chalifoux, septième, et Gabriel Dufresne, 12e, avaient aussi atteint la finale. Julien Viel (23e), Samuel Goodison (26e), Ryan Portello (29e), Sam Cordell (35e) n’ont pas réussi à se qualifier. Joey Dubuc et Charles Beaulieu n’ont pas terminé le parcours en qualifications.

Au classement de la Coupe du monde, Kingsbury glisse au deuxième rang en simple avec 340 points, 10 de moins que le Japonais Ikuma Horishima, quatrième vendredi sur la piste Alexandre−Bilodeau. Au classement général, Kingsbury est toujours premier à 600 points, mais Horishima s’est rapproché à 530, devant Wallberg (408) et Gravenfors (382).

Les Canadiennes exclues

Chez les dames, aucune Canadienne n’a atteint la super finale. Maia Schwinghammer, deuxième après la qualification, a décroché en milieu de parcours et terminé au 15e rang. Berkley Brown (huitième) et Laurianne Desmarais−Gilbert (12e) ont aussi vu leur journée de travail s’arrêter en finale.

L’épreuve a été remportée par l’Australienne et championne olympique en titre Jakara Anthony (82,01), une septième victoire en huit courses.

Jakara Anthony (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

«On ne s’en lasse jamais. C’est tout un privilège que d’occuper cette première place semaine après semaine, a dit Anthony. Il y a tout de même un paquet de détails dont je ne suis pas satisfaite ce soir. Je suis une perfectionniste.»

Elle a devancé l’Américaine Jaelin Kauf (74,87) et la Japonaise Hinako Tomitaka (74,19).

Jessica Linton (17e) et Ashley Koehler (18e), les deux autres Canadiennes en lice, se sont arrêtées en qualifications.

Jakara conserve évidemment ses maillots jaunes en simple et du classement général, mais devance maintenant Kauf en simple, qui s’est hissée au deuxième rang devant la Japonaise Rino Yaganimoto dans les deux classements. Schwinghammer a conservé sa 10e place au général.

La Coupe du monde de Val−St−Côme se poursuivra samedi avec l’épreuve des bosses en parallèle.