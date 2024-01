Les Olympiques remportent une bataille d’unités spéciales face au Phoenix

Gatineau prolonge donc à six sa série de victoires, alors que le Phoenix voit sa séquence de trois victoires être stoppée.

Ce match fut une affaire d’unités spéciales; les visiteurs ont inscrit deux buts avec l’avantage d’un joueur, alors que le Phoenix a marqué trois buts en quatre tentatives pendant la rencontre.

Si les Olympiques ont pris tranquillement le contrôle de la rencontre après 20 minutes et une avance d’un but, le match a basculé en faveur du Phoenix en deuxième période.

Pénalité majeure et expulsion pour Minville

L’attaquant le plus prolifique des Olympiques, Jérémie Minville, a écopé d’une punition de cinq minutes, en plus d’être expulsé de la rencontre, après un coup de genou à l’endroit d’Israël Mianscum.

Une pénalité payante pour Sherbrooke, qui a marqué trois buts en moins de deux minutes pour se lancer en avance 3-1.

L’équipe de Benoît Desrosiers n’a cependant pas lancé la serviette: Nathan Lévesque (1-2) a habillement déjoué Samuel Saint-Hilaire, en milieu de deuxième période, et Mathis Gauthier a créé l’égalité 3-3, en tout début de troisième.

«On a fait preuve de caractère, surtout après la punition à Minville. On a réussi à garder notre calme. Il n’y avait aucune panique sur le banc. Notre gardien a été très solide par la suite, et on a pu capitaliser sur nos chances, par la suite. On a appliqué le plan de match, et ça fait six matchs qu’on joue de la bonne façon», a dit l’attaquant Nathan Lévesque.

C’est Mathis Gauthier qui a donné la victoire aux siens, en battant Saint-Hilaire en tirs de barrage.

«On a joué rapide, on a fait de bonnes transitions, en première période. En deuxième, ce fut un peu l’inverse; on a connu un lent départ et il y a eu la punition de cinq minutes. On a donné trois buts, ça aurait pu nous faire mal. Notre équipe nous démontre beaucoup de résilience», a précisé Benoît Desrosiers.

Mavrick Lachance a trompé la vigilance de Zach Pelletier, pendant les tirs de barrage. (Jean Roy/La Tribune)

«C’est la deuxième fois qu’on effectue une remontée similaire. C’est arrivé aussi contre Rouyn-Noranda. On a pu rester dans le match, malgré la perte de Minville. Nos gars étaient en contrôle et on a gardé notre concentration. Notre avantage numérique a aussi marqué deux gros buts.»

Une séquence de six victoires très intéressante pour Gatineau, qui espère encore participer aux séries éliminatoires. Les Olympiques ont rejoint Québec au 16e rang du classement, avec 34 points.

Le pire match de la saison au Palais des sports

Le Phoenix a, une fois de plus, amorcé son match de façon, disons, plutôt décontractée.

L’entraîneur-chef de l’équipe Gilles Bouchard se demandait même quelle équipe il avait sous la main.

«Ce n’était pas notre équipe, pas nos joueurs. Je ne sais pas qui jouaient, ce soir. C’est notre troisième match qu’on ne joue pas bien, contre eux. C’est notre pire match cette saison à la maison. C’est un manque total de préparation de notre part. On ne patinait pas. L’échec-avant n’a pas fonctionné, les replis non plus. Ce fut un match difficile de A à Z. Sans l’avantage numérique de cinq minutes, ils auraient pu gagner 5 ou 6-0», a lancé Bouchard.

Gilles Bouchard aurait aimé plus d'intensité de la part de ses joueurs, jeudi soir. (Jean Roy/La Tribune)

Ce dernier confirme que le Phoenix doit mieux se préparer, mentalement surtout, avant ses matchs.

«C’est une question de maturité. On a plusieurs joueurs de 18 ans, mais des gars qui n’ont pas beaucoup de milleage dans la LHJMQ. Il faut mieux doser nos efforts. On doit mieux se préparer, être dans sa bulle. Probablement qu’on pensait que ce serait plus facile. C’est décevant, on n’a pas joué dans notre identité pour cinq cennes.»

Cette propension à démarrer les matchs avec lenteur est bien connue dans le vestiaire, a confirmé l’attaque Lewis Gendron.

«Ça se joue bien souvent lors des premières présences pendant le match. Les Olympiques ont mis beaucoup de pression sur nos défenseurs dès le départ, ça nous a ébranlés un peu. Ensuite, on a joué un peu sur les talons, on ne voulait pas faire d’erreurs. Et on doit ensuite se concentrer pour se rattraper», a dit le petit attaquant qui a inscrit son 17e de la saison.

«Ces lents départs, c’est la première chose qu’on jase dans le vestiaire. Sur la glace, on peut le voir; on n’est pas les premiers sur la rondelle, on se fait dominer au chapitre des tirs au but. Ensuite, on doit rattraper le temps perdu.»

Le Phoenix reprendra l’action rapidement, alors qu’il visitera les Tigres, à Victoriaville, samedi, avant d’accueillir Rouyn-Noranda, dimanche.

Rouyn sera de passage à Gatineau, samedi.