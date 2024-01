Internationaux d’Australie: Auger-Aliassime passe au deuxième tour

Le Québécois est venu à bout de l’Autrichien Dominic Thiem 6-3, 7-5, 6-7 (5), 5-7 et 6-3 en fin de programme, au bout d’un marathon de quatre heures et 59 minutes de jeu au Margaret Court Arena. Le match s’est conclu à peine quelques minutes avant 2h du matin, heure locale, à Melbourne.

Auger-Aliassime aura rendez-vous au deuxième tour avec un joueur qualifié, le Français Hugo Grenier, 179e raquette mondiale.

La 27e tête de série du tournoi semblait se diriger vers une victoire facile après les deux premières manches, mais Thiem, un tennisman de 30 ans qui pointe au 92e échelon mondial, a rugi à compter de la troisième. Auger-Aliassime a néanmoins conservé son calme, et poussé le match à la limite. Il a du même coup créé l’égalité 1-1 en carrière contre l’Autrichien, qui avait triomphé à leur duel précédent aux Internationaux des États-Unis en 2020. Thiem, qui compte 17 titres en simple en carrière sur le circuit de l’ATP, avait d’ailleurs soulevé le précieux trophée cette année-là à Flushing Meadows.

Le représentant de l’unifolié a conclu la rencontre avec 16 as et 10 doubles fautes, contre 15 et 8 respectivement pour Thiem. Auger-Aliassime a cependant commis moins de fautes directes que son adversaire (53, contre 66), et il a converti cinq de ses 13 balles de bris. En comparaison, Thiem n’a ravi le service de son rival que trois fois en huit opportunités.

Le Canadien Denis Shapovalov a frappé 12 as, sept doubles fautes et 50 fautes directes. (Alessandra Tarantino/Associated Press)

Shapovalov éliminé

Les autres Canadiens en action lundi ont eu beaucoup moins de chance.

Denis Shapovalov a été éliminé dès le premier tour, alors que le Canadien de 24 ans s’est fait montrer la porte de sortie en trois manches de 6-3, 7-5, 7-5

C’est un jeune joueur issu des qualifications, Jakub Mensik, qui l’a emporté en deux heures 20 minutes sur Shapovalov qui était de retour d’une blessure à un genou. Il n’avait joué qu’un match depuis le 9 juillet.

Mensik a terminé le match avec 12 as, dont trois de suite dans le dernier jeu de la troisième manche. Il a commis quatre doubles fautes et 22 fautes directes.

Mensik a réussi 63% de ses premières balles, remportant 17 jeux au service et trois en retour.

Shapovalov a frappé 12 as, sept doubles fautes et 50 fautes directes. Le gaucher a placé 77 % de ses premières balles en jeu. Il n’a toutefois brisé à aucune occasion.

Abandon de Raonic

Quant à Milos Raonic, il a abandonné à la troisième manche de son affrontement contre un favori local, Alex de Minaur, dixième tête de série du tournoi.

L’Ontarien avait gagné la première manche, 7-6 (8), avant de perdre la seconde 6-3. Il tirait de l’arrière 2-0 lorsqu’il a indiqué après une heure et 55 minutes de jeu qu’il devait quitter le match à cause d’une blessure.

«J’espère que Milos récupérera rapidement, a dit de Minaur. Je déteste le voir dans cet état, et il mérite d’être en santé et de jouer à son plein potentiel comme il l’a fait pendant si longtemps. J’espère qu’il sera rapidement de retour au jeu.»

Shapovalov et Raonic ont accédé au tableau principal du premier tournoi majeur de la saison en vertu de leur classement protégé.