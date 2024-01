Tennis Canada prône la patience avec Auger-Aliassime et est ambitieux pour Fernandez

À quelques heures de leur premier match aux Internationaux d’Australie, le Montréalais Félix Auger−Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov se trouvent dans cette position.

Il y a exactement un an, Auger−Aliassime s’est présenté à Melbourne au septième rang à l’ATP, après une électrisante fin de calendrier en 2022 qui l’avait vu gagner trois tournois en autant de semaines.

Lundi, il attaquera les Internationaux d’Australie de la 30e place en affrontant l’Autrichien Dominic Thiem. Auger−Aliassime sera à la recherche d’une première victoire en simple depuis le 31 octobre, lors du Masters de Paris.

S’il franchit les deux premiers tours, Auger−Aliassime pourrait devoir se mesurer au Russe Daniil Medvedev, contre lequel il a perdu ses six duels en carrière.

Mais surtout, il faudra voir jusqu’à quel point le Montréalais sera à l’aise sur les surfaces dures des courts de Melbourne Park après une blessure à un genou qui l’a gêné pendant une bonne tranche de 2023.

En fait, il semble que le genou n’était pas tout à fait rétabli en tout début d’année, au point où Auger−Aliassime a dû faire impasse sur les matchs en simple du tournoi mixte par équipe de la United Cup à Sydney, auquel il était inscrit.

«Ça va quand même mieux car il a joué un match complet, assez long, à Auckland. C’est quand même positif», estime Guillaume Marx, chef de la performance chez Tennis Canada.

«Quand tu as été arrêté quelques mois, il faut prendre un recul de trois mois de compétitions avant de faire un bilan. On est au tout début de l’année. Je pense qu’il faut attendre un peu mais il donne des signes encourageants», a ajouté Marx, lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

En ce début d’année, Marx est d’avis que Auger−Aliassime doit sentir, physiquement, qu’il retrouve ses moyens pour amorcer ce qu’il appelle une montée en puissance progressive.

«S’il réalise un très gros tournoi d’entrée, tant mieux. Il ne faut pas que ça le décourage si ça n’arrive pas. Le but, quand tu as été arrêté aussi longtemps et que tu as eu des difficultés quasiment toute l’année avec un genou récalcitrant, c’est d’arriver à rejouer en pleine possession de tes moyens pour pouvoir reprogresser.»

— Guillaume Marx, chef de la performance chez Tennis Canada