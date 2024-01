Les Jeux olympiques dans la mire de Léo Grandbois

Et l’ancien biathlète revient de loin. «La saison passée, j’avais comme objectif d’entrer sur le circuit de la Coupe du monde. Ça n’a pas fonctionné, j’étais assez déçu. Je n’ai pas eu le début de saison que je cherchais. J’ai fait des erreurs en entraînement durant la saison estivale», dit celui qui s’est repris avec trois titres de champion canadien sénior et qui a remporté le Circuit canadien, lui permettant de décrocher sa place sur la Coupe du monde cette année.

S’il considère que sa première présence en Coupe du monde n’a rien d’extraordinaire en ce qui a trait aux résultats, Grandbois confirme que «c’était une bonne expérience. C’est un autre monde le ski de fond en Europe. Je suis content de l’avoir fait, mais je ne suis pas encore de ce calibre. Je sais que ça va s’en venir: il faut courser pour le savoir.»

Il faut dire que Léo Grandbois s’est fait opérer deux fois l’été dernier pour la déchirure d’un ménisque. «Ça m’a fait manquer des camps d’entraînement, ma préparation n’était pas optimale. Mais ça fait partie de la vie d’athlète d’avoir de petites blessures comme ça. Aujourd’hui, le genou va bien», se réjouit l’athlète qui prendra de l’expérience au fur et à mesure que la saison avancera.

Olympiques

Maintenant qu’il a atteint le circuit mondial, Léo Grandbois veut percer la formation canadienne olympienne en 2026. «Je vais continuer dans ma lignée, assure-t-il. J’ai un bon support à Québec avec l’équipe nationale. Il me reste encore cet hiver et l’hiver prochain avant d’arriver aux Olympiques. Je vais aller chercher de l’expérience avec des courses de haut niveau. L’an prochain, je voudrai me démarquer un peu plus en Coupe du monde. Il n’y a pas meilleure préparation!»

Actuellement, Léo Grandbois constate qu’il performe mieux dans les sprints et dans les dix kilomètres classiques. «Je vais mettre tous mes œufs dans le même panier et me spécialiser dans ces distances. Je veux mettre plus d’accent sur ces deux aspects pour en faire une spécialité. Je ne suis pas un sprinteur pur, mais je veux mettre la gomme là-dessus», résume le fondeur.