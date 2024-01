Dabrowski et Routliffe visent un autre titre en double à un tournoi du Grand Chelem

Le Montréalais Félix Auger−Aliassime pointe au 27e échelon sur le circuit de l’ATP, tandis que la Lavalloise Leylah Fernandez occupe le 36e rang sur le circuit de la WTA.

Le tableau principal commence dimanche (samedi soir au Canada) à Melbourne Park. Auger−Aliassime débutera contre l’Autrichien Dominic Thiem, tandis que Fernandez croisera le fer avec Sara Bejlek, une Tchèque âgée de 17 ans issue des qualifications et classée 134e au monde.

Le match de Fernandez lancera les hostilités sur le court de l’Aréna John−Cain. Aucun autre Canadien ne jouera lors de la journée initiale du tournoi.

Les Ontariens Denis Shapovalov et Milos Raonic se joindront aux deux Québécois dans les tableaux de simple et utiliseront tous deux leur classement protégé.

Shapovalov, qui a manqué la deuxième moitié de la saison dernière en raison d’une blessure, a chuté au 116e rang mondial. Raonic, qui est revenu au jeu en juin dernier après une absence de près de deux ans, occupe le 317e rang mondial.

À l’instar de Fernandez, Shapovalov croisera le fer au premier tour contre un adolescent de la République tchèque, Jakub Mensik, qui n’est âgé que de 18 ans et qui se classe 144e au monde.

En principe, Raonic aura un premier match beaucoup plus difficile puisqu’il devra se mesurer à l’Australien Alex de Minaur, 10e tête de série.

Rebecca Marino a accédé au premier tour des Internationaux d’Australie en battant sa compatriote Katherine Sebov.

Lors de ce duel de la dernière ronde du volet de qualifications, Marino avait gagné les deux premiers jeux du match lorsque Sebov s’est retirée, ennuyée par un problème à un poignet.

Le tirage au sort a fait en sorte que Marino jouera son match de première ronde du tableau principal contre la solide Américaine Jessica Pegula, cinquième tête de série du tournoi.

Chez les hommes, le Montréalais Gabriel Diallo s’est incliné 6−3, 3−6, 2−6 face au Belge David Goffin lors de l’étape finale des qualifications.

Le tournoi s’échelonnera jusqu’au 28 janvier.

Des défis

Dabrowski a connu quelques difficultés au cours de la première moitié de la saison 2023.

L’hiver dernier, elle a été à l’écart du jeu pendant plus d’un mois à cause d’une blessure au dos et a obtenu des résultats mitigés avec quatre partenaires différentes, de janvier jusqu’au début du mois d’août.

«Certains (des changements de partenaires) ont été décidés par moi, d’autres non», a−t−elle déclaré lors d’une récente entrevue.

«C’est dur d’entendre que quelqu’un ne veut plus s’associer avec vous, même dans un contexte professionnel. Je pense donc que cela a été très difficile à gérer.»

Cependant, les changements ont créé de nouvelles opportunités. Routliffe et Dabrowski ont fait leurs débuts en duo à l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.

La paire s’est inclinée en huitièmes de finale, puis au deuxième tour à Cincinnati une semaine plus tard. Dabrowski et Routliffe ont atteint la demi−finale lors de l’étape suivante du circuit, à Cleveland, mais ont perdu en super bris d’égalité.

Selon Dabrowski, les choses ont vraiment commencé à s’arranger après de «très bonnes conversations» qui ont suivi cette défaite difficile.

«Nous avons beaucoup appris l’une de l’autre sur la façon dont nous aimons être soutenues sur le terrain», a−t−elle déclaré.

«Erin m’a dit qu’elle aimait être soutenue dans les moments difficiles ou lorsqu’elle était nerveuse, et vice versa.»

Dabrowski et Routliffe étaient en pleine forme à Flushing Meadows, enchaînant six victoires d’affilée pour devenir les premières Canadiennes championnes de double en Grand Chelem.

Dabrowski et Routliffe ont atteint la finale à Guadalajara l’automne dernier et ont gagné à Zhengzhou, en Chine, en octobre.

Le duo a atteint les demi−finales des Finales de la WTA avant que Dabrowski n’aide le Canada à remporter son tout premier titre de la Coupe Billie Jean King.