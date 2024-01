Boxe : Beterbiev, pas préoccupé par les allégations de Hearn

Artur Beterbiev et Callum Smith on fait le poids vendredi, Beterbiev à 175 livres pile et Smith à 174,6 livres. (Jocelyn Riendeau/Archives, Le Soleil)

«Ce sont des déclarations faites pour jouer dans la tête d’Artur. Artur connaît la game, il sait que parce qu’il y a des titres mondiaux en jeu, le camp de l’adversaire va essayer de jouer avec ça», a déclaré l’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, vendredi lors de la pesée officielle des pugilistes où le Russe et Montréalais d’adoption a fait le poids à 175 livres, comme son adversaire à 174,6 livres.

«Artur a subi trois autres tests depuis le 6 décembre et ils ont tous été négatifs», a répété Ramsay.

«Ce n’est pas compliqué, si ça avait été positif, le show aurait été annulé! Comme on ne peut pas être à moitié-enceinte, on ne peut pas être à moitié dopé, on l’est ou on ne l’est pas!» — Marc Ramsay, entraîneur d'Artur Beterbiev

L'entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, trouvait paradoxal que les allégations concernant le test de dopage atypique aient été faites par Eddie Hearn. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Paradoxal

Ramsay trouvait également un peu paradoxal que ce soit Hearn qui fasse ces allégations, ramenant sur la table les événements de 2019 où un autre de ses protégés, Oscar Rivas, avait perdu aux points face à un autre boxeur représenté par Hearn, Dillian Whyte. Whyte avait ensuite été suspendu de son titre après que les résultats de tests de dopage réalisés un mois avant le combat aient pointé vers des «traces» de stéroïdes dans son corps.

Le Britannique avait cependant été réinstauré quelques mois plus tard après que l’Agence anti-dopage du Royaume-Uni ait statué que les niveaux contenus dans l’échantillon correspondaient avec un «événement isolé de contamination qui n’avait pas été causé par une faute, une négligence ou de la malversation», «ne suggéraient pas un cas de dopage» et ne pouvaient avoir affecté le combat Whyte-Rivas.

«Quand même, je trouve ça particulier que ce soit Eddie Hearn qui sorte avec ça, le même gars qui a laissé entrer un gars dopé dans le ring avec Oscar Rivas!» — Marc Ramsay, entraîneur d'Artur Beterbiev

«Je ne les ai jamais vus, moi, les tests de Whyte qui étaient négatifs...», a ajouté Ramsay, qui était loin d’avoir oublié les événements du 20 juillet 2019.

Ramsay a répété que Beterbiev demeurait serein à l’approche de son combat. «Il est très balancé émotivement, il n’est pas du tout dans le drame et il comprend très bien le jeu de l’adversaire.»

Assez fréquent

L’entraîneur du champion du monde ajoute que des résultats atypiques sont tout de même assez fréquents dans le monde de la boxe, mais que c’était la première fois que Beterbiev en obtenait. «Et on sait aussi qu’il sera probablement testé après le combat. La Volontary Anti-Doping Agency (VADA) n’avertit pas quand elle débarque», poursuit-il, rappelant que c’est le camp Beterbiev qui avait réclamé le test anti-dopage qui a été réalisé le 6 décembre.

«C’est encore plus drôle parce que c’est nous qui l’avons demandé. Durant le premier camp d’entraînement, on a vu que la VADA ne débarquait pas, alors on s’est tournés vers eux pour que les deux combattants soient testés», indique Ramsay, qui n’est pas non plus d’accord avec l’analyse de Hearn à l’effet que Smith sera le plus gros cogneur à avoir affronté Beterbiev. «Oui, il a un bon crochet du gauche, mais est-ce que c’est le plus gros cogneur? Quand même, Artur en a vu d’autres...», a-t-il laissé tomber en terminant.