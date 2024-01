Boxe: un test sanguin de Beterbiev pointé du doigt par le camp Smith

Des tests menés par la Volontary Anti-Doping Association (VADA) le 6 décembre sur des échantillons de sang et d’urine de Beterbiev ont en effet montré des résultats «atypiques» tant pour l’hormone de croissance humaine que pour le 5D-androstanediol, deux substances qui apparaissent naturellement dans le corps humain.

De tels résultats ne sont pas vus comme une violation, mais nécessitent des tests supplémentaires afin de déterminer si l’athlète produit naturellement la substance dans son corps à un niveau plus élevé que la moyenne ou si les niveaux élevés sont un signe de dopage.

Beterbiev a subi ces nouveaux tests, deux analyses de sang et deux analyses d’urine, les 15 et 21 décembre ainsi que le 3 janvier, les quatre tests présentant des résultats négatifs.

Ces résultats ont ensuite été acheminés à la Commission de la boxe du Québec et aux dirigeants de l’IBF, de la WBC et de la WBO, les trois fédérations dont Beterbiev est champion chez les mi-lourds, aux promoteurs Top Rank et Matchroom Sport ainsi qu’aux gérants des athlètes. C’est parce qu’ils étaient négatifs que Beterbiev a eu l’autorisation de défendre ses titres samedi.

Le triple champion du monde Artur Beterbiev, à gauche, qui affrontera le Britannique Callum Smith samedi au Centre Vidéotron, a rendu quatre tests négatifs après un premier contrôle antidopage «atypique» le 6 décembre. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Hearn doute

Pour Eddie Hearn, qui est le promoteur de Smith via Matchroom Sport, la saga du test atypique et des tests sanguins qui ont suivi rendront le combat plus compliqué pour Beterbiev, toujours invaincu et montrant une fiche parfaite de 19 KO en 19 combats.

«Ses résultats n’étaient pas illégaux, mais ils étaient atypiques, ils étaient élevés», a-t-il déclaré jeudi, tentant de semer le doute en marge de la conférence de presse de la carte principale au Centre Vidéotron.

«La question est de savoir pourquoi il y a eu un résultat atypique? Je ne peux pas dire que c’est un cas de dopage, mais nous sommes préoccupés», a déclaré Hearn.

«Le premier test était atypique mais, une semaine plus tard, les tests étaient corrects! Est-ce vraiment comme ça que ça fonctionne? Une semaine, c’est élevé et la semaine suivante, ça va?» — Le promoteur Eddie Hearn, de Matchbook Sport

L’un des protégés du promoteur britannique, Dillian Whyte, avait d’ailleurs déjà été impliqué dans une situation semblable après avoir vaincu Oscar Rivas en 2019. Whyte avait alors été suspendu de son titre après que des tests de dopage aient donné des résultats non concluants. Quelques mois plus tard, il avait cependant été réinstauré après avoir été lavé de tout soupçon.

«Ce n’est pas du tout la même chose que pour Whyte. Et attention, je ne dis pas non plus que Beterbiev est coupable de quoi que ce soit. Il n’a pas “échoué” un test de dopage, on parle plutôt de résultats “atypiques”. On dit que tout ça peut être produit naturellement par le corps, mais quand on lit l’information, ça ne paraît pas très bien!» résume Hearn, qui en avait long à dire sur la question.

Le promoteur Camille Estephan considère le cas du test de dopage atypique comme une tempête dans un verre d'eau. (Stéphane Lessard/Stéphane Lessard)

Tempête dans un verre d’eau

Le promoteur Camille Estephan, président de Eye Of The Tiger Management (EOTTM), voyait toutefois les choses d’un autre œil. «Ça fait partie de leur plan pour essayer de donner un avantage à leur boxeur», a-t-il laissé tomber.

«De notre côté, la VADA a déclaré qu’Artur était propre avant le combat. Quatre tests ont confirmé ses résultats négatifs et nous avons une lettre de la VADA qui confirme tout ça. Eux, ils veulent faire une tempête dans un verre d’eau. Quand on a vu qu’ils voulaient faire une tempête avec ça, on leur a dit d’attendre les autres tests et qu’on annulerait le combat s’ils étaient positifs», assure Estephan.

«Ce que le premier test a révélé, c’est que les niveaux d’hormone de croissance humaine et de 5D-androstanediol étaient juste “élevés“ et non pas “trop élevés“ dans le premier test d’Artur.» — Camille Estephan, d'Eye of the Tiger Management

«Ce sont des substances que le corps humain produit naturellement», conclut-il, notant que le moment de l’annonce par le clan Smith, trois jours avant le combat, semblait avoir été choisi alors que les parties sont au courant depuis un mois des résultats atypiques de Beterbiev.