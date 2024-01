Samuel Montembeault au Colisée Vidéotron: une occasion de raffermir les liens CH-Lions

Lors de cette soirée, Montembeault sera disponible dès 18h pour rencontrer les partisans et signer des autographes. Il se rendra ensuite sur la glace afin de procéder à la mise au jeu protocolaire et il retournera offrir sa signature au premier entracte.

Cette présence de Montembeault au Colisée Vidéotron se veut toute naturelle pour celui qui se plaît, chaque fois qu’il en a l’occasion, à redonner aux gens de sa région natale qu’il aime tant. Du côté des Lions, cette visite d’un membre du Canadien se veut en soit une belle victoire côté marketing.

«Nous sommes ravis d’accueillir Samuel, mais également d’offrir cette proximité avec ce joueur de renommée à nos partisans. Nous étions en conversation depuis quelque temps avec le Canadien. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Avec le contexte actuel, nous n’aurions pas pu espérer un meilleur moment pour accueillir Samuel», a relaté la directrice du marketing chez les Lions, Florence Martin.

Depuis le lancement des Lions en 2021, la présence du Tricolore à Trois-Rivières était discrète, au mieux, avec quelques apparitions d’anciens ici et là. La visite de Montembeault à elle seule, l’un des chouchous de la base partisane du CH, fera le plus grand bien à la relation unissant le Canadien et les Lions sur le plan marketing.

Fort de sa prolongation de contrat avec le Canadien, Samuel Montembeault connaît de bons moments qui lui ont permis de s'imposer comme le gardien de confiance de l'organisation cette saison. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

«(C’est une volonté) à 100%. C’est un premier projet de collaboration avec eux. Nous espérons que tout le monde va trouver que ça a été bien mené et que Samuel a été accueilli comme il se doit par les Lions et les partisans. Nous avons une volonté de nous rapprocher du Canadien et du Rocket. Nous n’avions pas de barrière auparavant, car le Canadien a toujours été bien ouvert pour nous aider. La demande de Samuel pour venir nous voir a été rapidement approuvée.»

Mme Martin a indiqué que les Lions aimeraient bien créer d’autres rendez-vous avec des membres de l’édition actuelle du Canadien dans le futur. L’habitude d’avoir un ancien au match d’ouverture est d’ailleurs bien enracinée, assure-t-on.

Désir d’être à l’écoute des partisans

Évidemment, le contexte actuel n’est pas facile pour l’équipe administrative des Lions. Deacon Sports & Entertainement (DSE) se départit de ses actifs en raison de ses problèmes financiers et il y a un processus de vente qui ne cesse de s’éterniser avec le groupe de Steve Leal.

D’ailleurs, selon les plus récentes informations, il y a un grain de sable dans l’engrenage de ce processus qui fait en sorte que sa conclusion ne cesse d’être repoussée. Il demeure difficile de dire quand tout sera finalement réglé.

L’équipe marketing fonctionne donc à budget très réduit en attendant. Elle demeure également dans l’attente de la nomination d’un nouveau président pour diriger le navire depuis le départ de Mark Weightman au printemps dernier. Les personnes en place tentent cependant de faire au meilleur de leur capacité malgré cette période d’incertitudes.

«Nous essayons d’écouter nos partisans au maximum et nous voulons une expérience qui est différente pour chaque partie. En invitant des personnes différentes pour offrir une proximité avec nos partisans ou des thématiques nouvelles, nous espérons donner un spectacle de qualité pour chaque match. Nous souhaitons également être plus près de la communauté. Nous avons lancé notre plan communautaire dans les écoles et nous avons d’autres sorties qui arriveront ce mois-ci.»

Le fait de mettre en place, finalement, des billets avec des prix réduits pour les enfants demeure un pas dans la bonne direction. C’était une demande des partisans depuis le premier jour d’existence de l’équipe. Ça facilitera assurément l’accessibilité aux matchs pour les petites familles en ces temps où le dollar-loisir est si disputé.

«La demande était plus forte cette année. Nous avons pris une décision de direction en lançant ça dès janvier. La future présidence a été alignée vers ce point également.»

Il sera intéressant de voir si ces efforts louables de l’équipe administrative des Lions se concrétisera par une augmentation aux guichets. Les félins se retrouvent présentement avec une moyenne de 2312 spectateurs au Colisée Vidéotron, ce qui leur vaut le 26e rang de la ECHL à ce chapitre.