RJ Barrett récolte 37 points et les Raptors battent les Warriors 133-118

Stephen Curry a connu une soirée plutôt difficile, ne réussissant que deux lancers sur 14, pour neuf points. Il a raté ses neuf tirs de trois points.

Barrett a réussi 11 de ses 14 premiers lancers. Il a aussi obtenu six rebonds et six passes décisives. L’ancien des Warriors Chris Boucher a inscrit 17 points et neuf rebonds.

Klay Thompson a marqué 25 points pour les Warriors.

Le panier de trois points de Thompson avec 3:03 à jouer a rapproché les Warriors à 13 points des Raptors.

Kevon Looney a inscrit 10 points et sept rebonds.

Les Warriors ont connu des difficultés aux tirs en première demie, et perdaient 76-49 à la mi-temps.

Les Raptors ont mené au score durant tout le match. La formation canadienne a rapidement pris les devants 7-0 en réussissant leurs trois premiers lancers.

Les Raptors ont réussi 16 de leurs 25 premiers tirs. Ils menaient 36-23 après un quart.