Un nouveau contrat et une implication avec les Volontaires pour Anthony Gosselin

Anthony Gosselin, maintenant âgé de 31 ans, a été repêché par Ottawa en 2017. Il fut un choix de deuxième ronde (18e) au total, lors de ce repêchage.

Il évolue principalement sur les unités spéciales, avec le Rouge et Noir, avec qui il a déjà disputé 75 matchs.

Il a même enregistré un sommet en carrière, lors de la saison 2023, avec cinq plaqués sur les unités spéciales.

Parallèlement, Gosselin s’implique avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Le spécialiste des unités spéciales avec le Rouge et Noir d'Ottawa aidera à la préparation physique chez les Volontaires. (Volontaires du Cégep de Sherbrooke)

Il donnera un coup de pouce à la préparation physique des joueurs de l’équipe, dirigée par Jean-Philippe Gauthier. Ce dernier a d’ailleurs dirigé Gosselin chez le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, alors qu’il était coordonnateur des unités spéciales pour le programme de football de l’université sherbrookoise.

«Il sera avec nous tout l’hiver, jusqu’à sa prochaine saison, qui s’amorce après notre camp du mois de mai. Je l’ai dirigé et entraîné chez le Vert & Or. Sa carrière va vraiment bien, il a joué beaucoup de jeux à l’attaque avec Ottawa, la saison passée, et c’est très prometteur pour lui. C’est un exemple pour tous les jeunes de football», a dit Jean-Philippe Gauthier.

Les Volontaires ont par ailleurs confirmé que Christian Sénéchal, qui dirigeait l’attaque de l’équipe la saison dernière, sera de retour pour les deux prochaines saisons.