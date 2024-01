Les Cantonniers amorcent 2024 en force face au Phénix

Si les Cantonniers ont joué à la hauteur de leur réputation lors de ce match, les amateurs présents auront eu le loisir de voir à l’oeuvre la jeune merveille de 14 ans Alexis Joseph.

Bien que de deux ans plus jeune que la plupart de ses adverses, le jeune géant de 6′03 qui fait déjà tourner bien des têtes en prévision du repêchage de la LHJMQ de 2025, n’a pas déçu, avec deux buts et du jeu solide dans les deux sens de la patinoire.

Le jeune surdoué de 14 ans a inscrit deux buts, vendredi soir. (Jean Roy/La Tribune)

Il sera à surveiller, ce jeune homme qui pointe déjà au cinquième rang des pointeurs de la Ligue de hockey M18 AAA avec 37 points en 30 matchs, dont 20 buts.

Il est présentement troisième dans la ligue au classement des buteurs. Pas mal. Malheureusement, il fut impossible de s’entretenir avec lui. On y reviendra plus tard.

Des Cantonniers affamés

Magog n’a pas lésiné sur l’effort, en inscrivant trois buts dès la période initiale, grâce à des réussites de Gabriel Courchesne, Antoine Boudreau et Charles-Antoine Adam.

Une bourde défensive magogoise a cependant ouvert une toute petite brèche pour le Phénix, en tout début de période et Massimo Petrut a inscrit son premier de la saison pour faire 3-1.

Les Cantonniers ont cependant rapidement jugulé l’hémorragie, en inscrivant trois buts sans réplique, en moins de trois minutes, toujours au second engagement.

Gabriel Courchesne a inscrit un but et une passe dans le match. (Jean Roy/La Tribune)

Joseph a inscrit ses deux buts de la rencontre en fin de deuxième, pour porter la marque à 6-3.

Meneurs de la division TACK, les Cantonniers ont enclenché les vitesses avec trois autres buts, en route vers une victoire plutôt facile.

Antoine Boudreau (2-2), Charles-Antoine Adam (2-1) ont engraissé leur fiche offensive, de même que Zach Hansford, Alexis Toussaint, Gabriel Courchesne, Mavrik Duhaime, Charles-Isaac Leroux et Marc-Olivier Proteau, qui ont tous obtenu deux points chacun.

« On a des joueurs qui amènent beaucoup de momentum à nos matchs. On a un trio physique, imposant, on a un autre trio très rapide et dangereux à l’attaque. On est capable de présenter plusieurs facettes. On a bien amorcé notre match, chacun a bien fait son travail. Un peu comme lors du Challenge CCM. On doit quand même toujours chercher à s’améliorer, et ne pas être satisfait de ce qu’on présente comme jeu », a dit l’entraîneur-chef Samuel Collard.

Collard et l’équipe d’entraîneurs des Cantonniers devront réaménager quelque peu l’alignement de l’équipe, puisqu’il semble plus que probable que Raphaël Messier va plutôt terminer la campagne avec les Remparts de Québec qu’à Magog.

«On a commencé à essayer des choses. Ce que je comprends, c’est qu’il y a de bonnes chances qu’il reste à Québec. Une décision finale doit être prise samedi. On a donc instauré des nouvelles choses. Le duo Toussain-Messier était solide pour nous depuis le début de l’année. On va s’adapter.»

Samuel Collard, entraîneur-chef des Cantonniers de Magog. (Jean Roy/La Tribune)

Samuel Collard le confirme. La victoire des siens au Challenge CCM a insufflé une bonne dose de confiance à son équipe.

«On est content d’avoir gagné, c’est sûr. Mais cette année, le format des séries dans le M18 AAA a de nouveau changé, et on va disputer à nouveau des séries trois de cinq. Il faudra s’ajuster. On va jouer prochainement contre Saint-Hyacinthe, Châteauguay, des équipes qu’on devra battre en séries, et pas seulement sur un seul match comme au Challenge.»

Gérer l’exception

La saison est plus difficile, chez le Phénix.

L’équipe dirigée par Philippe Paquette-Laramée pointe au quatrième rang sur les cinq équipes de la division CCM, avec neuf victoires en 30 matchs.

«On a eu des bonnes chances de marquer, même en première période. Leur gardien a fait des bons arrêts. Magog est la meilleure équipe dans le circuit en ce moment. On le savait que ça ne serait pas facile, et qu’ils nous feraient payer nos erreurs. Si on corrige des erreurs qui sont en notre contrôle, le match est plus serré», a-t-il analysé après-coup.

Si l’entraîneur-chef doit continuer à motiver sa troupe, il doit également prendre soin et encadrer le développement de sa jeune superstar, Alexis Joseph.

«On a un plan précis qui est envoyé à Hockey Québec à tous les mois. On travaille avec lui sur différentes facettes, entre autres, travailler beaucoup les aspects de son jeu sans la rondelle, son jeu défensif, ses mises en jeu, son implication physique. Afin qu’il puisse être utilisé à toutes les sauces. Il a embarqué dans le plan.»

Alexis Joseph doit travailler plusieurs aspects de son jeu, dont les mises en jeu. (Jean Roy/La Tribune)

«Il est impliqué physiquement, il revient loin en zone défensive, il a un taux de réussite de 55% sur les mises en jeu et il est le deuxième joueur de la ligue à avoir pris le plus de mises en jeu. Son talent offensif est indéniable. On a 11 attaquants, alors je peux lui en donner un peu plus. Aussi, des fois, je le protège. Dans un match comme celui de ce soir, je l’ai gardé au banc, je le protège», a dit Philippe Paquette-Laramée.

«C’est un joueur d’exception, et un individu d’exception. Il est terre-à-terre, et très apprécié de ses coéquipiers. Il progresse très bien, le plan est sur deux ans avec lui. Il est très ouvert d’esprit et il pose beaucoup de questions. Comme je lui dit souvent, ce qui va faire la différence pour toi, c’est ton attitude. C’est un beau défi. C’est vraiment plaisant travailler avec lui!»

La Tribune a demandé à parler à Alexis Joseph après la rencontre, mais des consignes émises par l’agence qui représente le jeune joueur à l’équipe ont rendu l’entretien impossible.