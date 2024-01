Quelque 90 équipes novices envahissent le Centre Julien-Ducharme

Le président du tournoi, Steve Grimard, estime que l’organisation «possède quelque chose qui fonctionne très bien» et essaie de faire vivre la meilleure expérience possible aux enfants de moins de neuf ans qui s’amènent pour ce tournoi.

Steve Grimard, président du tournoi Novice-O-Rama (Jean Roy/La Tribune)

«C’est vraiment une ambiance de fête. Souvent, c’est le premier ou le deuxième tournoi de bien des jeunes. Il est attendu toutes les années», dit celui qui a gagné la première édition de l’événement il y a un peu plus de quatre décennies et qui a remporté les grands honneurs en tant qu’entraîneur de son fils en 2019.

«Avec les années, il y a eu beaucoup d’amélioration. On s’est adaptés à la nouvelle génération.»

Ce sont donc 96 équipes composées d’un total de 150 jeunes qui prennent Sherbrooke d’assaut. «Ça amène de l’eau au moulin des restaurants et des hôtels. En début janvier, c’est bon pour toute l’économie sherbrookoise», assure le président du Novice-O-Rama.

Et certains joueurs qui ont passé au Novice-O-Rama ont donné des coups de patin dans la Ligue nationale de hockey quelques années plus tard. «On a David Perron dont on est super fiers. C’est un produit local qui a passé par chez nous. Il y en a d’autres, mais je ne pourrais pas tous les nommer!» mentionne M. Grimard.

Le tournoi Novice-O-Rama se terminera le 14 janvier. Les équipes disputent des parties du jeudi au dimanche. L’équipe ayant parcouru la plus grande distance pour participer au tournoi vient de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches.