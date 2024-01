La LBMQ annonce une expansion à Granby

Les Guerriers et les Indians partageront bientôt le Stade Napoléon-Fontaine avec une troisième équipe. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Cette dernière sera opérée par l’organisation des Guerriers, qui continuera néanmoins d’aligner une formation de calibre junior élite.

«Le nom et les couleurs de l’équipe ne sont pas encore dévoilés, mais nous en saurons plus dans les prochains jours. Ainsi, il y aura une 10e équipe qui viendra combler le départ de l’organisation de Thetford Mines, annoncé plus tôt au cours de la saison morte», précise-t-on dans le communiqué publié par la LBMQ aux alentours de 14h30 vendredi (contrairement à ce qu’on peut lire au début du premier paragraphe).

Des rumeurs avaient commencé à circuler dans le milieu du baseball à la fin de l’automne, mais de toute évidence, il y a ensuite eu du sable dans l’engrenage. Selon les informations obtenues par La Voix de l’Est, ce changement majeur a finalement été approuvé par une majorité de gouverneurs de la LBMQ mardi. Puis les derniers détails ont été réglés au cours des dernières heures.

Deux repêchages à surveiller

Il s’agit en fait d’un retour puisque Granby a fait partie de la LBMQ jusqu’en 2014, avant un déménagement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le nouveau club deviendra d’ailleurs un rival naturel pour les Pirates et, surtout, les Castors d’Acton Vale, champions en titre du circuit Bélisle. Tout ce beau monde devrait logiquement se retrouver sans la division Louisville Slugger au terme du rebrassage à venir.

Ce qui est déjà confirmé, par contre, c’est que le repêchage d’expansion aura lieu le 21 janvier. L’état-major granbyen aura alors le loisir de sélectionner, à partir d’une page totalement blanche, des joueurs qui n’auront pas été «protégés» ailleurs dans la ligue. Les détails viendront, notamment en ce qui concerne la liste des défunts Blue Sox de Thetford Mines.

L’encan régulier de la LBMQ suivra le dimanche 28 janvier, au lendemain d’une assemblée générale organisée dans les Laurentides.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas encore été possible de joindre la haute direction des Guerriers, représentés dans ce dossier par son président, François Giasson.

Rappelons finalement que le Stade Napoléon-Fontaine est aussi le domicile des Indians, qui ont remporté les grands honneurs de la Ligue de baseball senior de la Vallée-des-Forts pour la quatrième année de suite à la mi-septembre.