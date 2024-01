Coupe Davis: Félix Auger-Aliassime n’est pas inscrit en vue du duel à Montréal

Le communiqué de Tennis Canada ne fait pas allusion à l’absence d’Auger-Aliassime, 29e joueur mondial et principal artisan du premier triomphe du Canada de son histoire en Coupe Davis, en 2022. (PEDRO PARDO/AFP)

Dans un communiqué de presse publié vendredi, les dirigeants de Tennis Canada ont annoncé que Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau et Vasek Pospisil composeront Équipe Canada en vue de ce duel qui se tiendra dans un court intérieur du stade IGA.

Le Canada accueillera un match de la coupe Davis pour la première fois depuis 2018. Ce sera par ailleurs la deuxième confrontation entre le Canada et la Corée du Sud dans le cadre de cet événement. Le Canada a gagné le duel précédent lors du tournoi à la ronde de 2022 avant de remporter le prestigieux événement pour la toute première fois de son histoire.

«Cela fait quelques années que nous n’avons pas joué au Canada, alors nous sommes très heureux d’avoir maintenant la chance de revenir à la maison et d’être en action devant les meilleurs amateurs de tennis du monde», a mentionné Frank Dancevic, capitaine d’Équipe Canada, dans le communiqué de Tennis Canada.

«Nous avons affronté la Corée du Sud à Valence en 2022 et ils étaient des adversaires coriaces, a aussi souligné Dancevic. Toutefois, notre équipe a toutes les aptitudes nécessaires pour relever ce défi avec brio et elle sera prête à prouver une fois de plus pourquoi le Canada est l’une des meilleures nations de tennis au monde.»

Shapovalov, classé 109e à l’ATP, représentera le Canada à la Coupe Davis pour la 10e fois de sa carrière et affiche un dossier de 14 gains et neuf défaites.

Au cours de la saison 2023, l’Ontarien de 24 ans a occupé le 18e échelon du classement mondial mais une blessure à mis fin prématurément à sa saison. Il a disputé son dernier tournoi en juillet, à Wimbledon, où il avait atteint les quarts de finale.

Diallo, un Montréalais de 22 ans, participera au tournoi pour la cinquième fois et a remporté deux de ses cinq duels en coupe Davis.

Galarneau y jouera pour la sixième fois. Lors du tournoi à la ronde des Finales de 2023, le Lavallois de 24 ans avait remporté ses cinq matchs, aidant ainsi le Canada à se qualifier pour les quarts de finale. Sa fiche globale est de cinq victoires et trois revers.

Quant à Pospisil, un Britanno-Colombien de 33 ans, il défendra les couleurs du Canada pour la 26e fois de sa carrière. Il est le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire de l’équipe canadienne de la Coupe Davis avec une fiche de 31 victoires et 25 défaites.

Le communiqué de Tennis Canada ne fait pas allusion à l’absence d’Auger-Aliassime, 27e joueur mondial et principal artisan du triomphe du Canada en 2022.

En novembre dernier, en Espagne, le Canada s’est porté à la défense de ce titre mais a été éliminé contre la Finlande en quarts de finale. Auger-Aliassime était sur place mais n’avait pas été en mesure de jouer à cause d’une blessure au bas du corps.

Au cours des derniers jours à Sydney, en Australie, Auger-Aliassime a aussi fait partie de la formation du Canada lors de la United Cup en compagnie, entre autres, de sa compatriote québécoise Leylah Annie Fernandez.

Il n’a cependant joué que dans un seul match, en double mixte avec Stacey Fung. Le tandem s’est incliné en deux manches contre la Grèce.

Quelques jours plus tôt, il avait fait impasse sur un match en simple qu’il devait jouer contre le Chilien Nicolas Jarry.

Assis sur le banc d’Équipe Canada, Auger-Aliassime avait alors déclaré à une station de télévision australienne qu’il avait ressenti une douleur à un genou quelque temps auparavant.

Ce sera la première fois depuis 2012 que Montréal accueillera une rencontre de la Coupe Davis, alors que le Canada avait vaincu l’Afrique du Sud 4-1.

Le duel contre la Corée du Sud, qui s’amorcera cinq jours après la conclusion des Internationaux d’Australie, déterminera quel pays se qualifiera pour le tournoi à la ronde des Finales de la Coupe Davis, en septembre prochain.