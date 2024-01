Piper Gilles est de retour après une opération pour un cancer des ovaires

Les médaillés de bronze des Mondiaux de 2021 et 2023 n’ont pas participé aux championnats nationaux de l’année dernière parce que Gilles a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de l’ovaire. (PC, Antonio Calanni/PC, Antonio Calanni)

Les médaillés de bronze des Mondiaux de 2021 et 2023 n’ont pas participé aux championnats nationaux de l’année dernière parce que Gilles a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de l’ovaire.

«Je pense que d’en être absent l’an dernier a été assez difficile pour nous», a déclaré Gilles, jeudi.

Le championnat canadien de 2022 s’est déroulé sans spectateurs à Ottawa et l’événement de 2021 à Vancouver a été annulé en raison de la pandémie.

La compétition de Calgary, du 8 au 14 janvier au WinSport Arena, ressemble donc à une sorte de retour aux sources pour Gilles et Poirier.

«C’est vraiment un événement très spécial chaque année, a dit Poirier. Vous passez la majeure partie de votre carrière à gravir les échelons, les championnats nationaux étant le summum de ce que vous faites chaque année.»

Gilles a pris un congé de maladie au milieu de la saison 2022-23 pour ce qu’elle disait alors être une appendicectomie. Elle et Poirier se sont retirés de l’événement Quatre continents et des championnats canadiens.

Gilles a révélé en mai, après la médaille de bronze du duo aux championnats du monde, que son ovaire gauche avait été retiré ainsi que son appendice.

«Je me sens tellement mieux que l’an dernier. Ça a été tout un parcours de pouvoir enfin sentir que j’étais de retour là où je suis censé être. Tout est en quelque sorte revenu à la normale, entre guillemets. Je suis comme n’importe quel autre patiente après avoir vécu quelque chose lié au cancer. Je dois juste aller faire des tests normaux tous les quelques mois.» — Piper Gilles

«Je viens d’avoir eu mon rendez-vous, la semaine dernière. Je suis en bonne santé, je vais bien. Jusqu’à ce que quelqu’un me dise le contraire, je vais faire ce que j’aime faire.»

La Torontoise Gilles et Poirier, de Unionville, en Ontario, ont débuté la saison en force en remportant l’épreuve d’octobre de Patinage Canada, à Vancouver, puis la Coupe de Chine en novembre, à Chongqing, avant de finir troisièmes d’un Grand Prix en décembre, à Pékin.

«En termes de résultats, nous sommes exactement là où nous voulons être», a dit Poirier. Ces deux dernières saisons, nous avons eu un début de saison un peu plus tardif, mais nous nous sentions vraiment préparés pour le Grand Prix.

«Prendre part aux compétitions nous a aussi fait voir comment on souhaite que nos programmes évoluent, à mesure que nous nous rapprochons des championnats du monde.

«Nous avons eu beaucoup plus de temps pour faire des ajustements artistiques et techniques. Nous étions tellement excités de pouvoir nous entraîner régulièrement et normalement au cours des dernières semaines, contrairement à l’année dernière.»

Elle et Poirier, 32 ans, ont terminé septièmes aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et cinquièmes aux championnats du monde de cette année-là.

Les championnats nationaux de cette année offrent la chance de peaufiner les programmes avant les Quatre Continents du 30 janvier au 4 février, à Shanghai, et le championnat du monde du 18 au 24 mars, à Montréal.