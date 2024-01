Période des transactions dans la LHJMQ: le calme plat chez le Phoenix

En fait, c’est très tranquille partout dans la LHJMQ, dit le DG du Phoenix Philippe Sauvé.

Jusqu’à présent, ce dernier, qui vit sa première période des transactions dans la LHJMQ à titre de directeur général, a bougé à quelques reprises.

Il envoyé le Tchèque Jakub Hujer à Rimouski contre un choix de repêchage en 2025, et il a acquis Sydney Gagnon et Olivier Lampron du Drakkar de Baie-Comeau contre des choix et Chad Bellemare, des Sea Dogs de Saint John, contre l’attaquant Coen Miller.

L’attaquant de 20 ans Israël Mianscum et le gardien Samuel Saint-Hilaire, qui sera de retour dans les prochaines heures du Championnat mondial de hockey junior, sont toujours avec l’équipe.

« C’est très tranquille de notre côté. Je n’ai pas grand-chose à rapporter au moment où on se parle », a candidement avoué Sauvé.

Une situation qui détonne avec celle du Phoenix il y a un an à peine, alors que l’équipe faisait le plein de joueurs d’impacts afin de viser le championnat.

« C’est tranquille en général dans la LHJMQ, c’est ce que je décode de mes confrères DG jusqu’à présent. Est-ce que ça peux s’activer dans les prochains jours, je ne sais pas. C’est dur de savoir comment ça peut tourner », a poursuivi Sauvé.

« On est quand même content de nos acquisitions. On a ajouté deux bons jeunes en Bellemare et Lampron. C’était des gars qu’on visait. Coen Miller voulait se rapprocher de la maison, et l’échange a été fait rapidement. Lampron et Bellemare vont contribuer à nos succès à long terme. »

Il n’est pas exclu qu’autres transactions pourraient survenir.

« Il y a quelques joueurs à travers la ligue, et leur situation, qui ont provoqué un ralentissement du marché. Que ce soit pour des questions de santé, ou autre. C’est probablement pourquoi le marché est au ralenti. J’ai eu plusieurs discussions avec d’autres DG depuis plusieurs mois. On verra pour la suite des choses. On est content avec le club qu’on a sous la main. »

L’échange de Tristan Luneau, qui devait joindre les Tigres de Victoriaville en provenance de Gatineau, n’a toujours pas été confirmé, même s’il a été annoncé en décembre.

Incommodé par un virus, Luneau n’a pu défendre les couleurs d’Équipe Canada junior, lors du Championnat mondial, en Suède. Il doit rencontrer le personnel médical des Ducks d’Anaheim, prochainement. Luneau été sélectionné par l’équipe de Californie en 2022.

Cette situation a certainement un impact sur l’ensemble du marché des transactions, croit Philippe Sauvé.

Le Phoenix est présentement 11e au classement général de la LHJMQ.

« Pour Gilles Bouchard et moi, ça a toujours été clair. On veut une équipe travaillante, formée de gars qui s’apprécient les uns et les autres. C’est important pour bâtir une bonne culture d’équipe à long terme à Sherbrooke. L’éthique de travail sera toujours une valeur prédominante chez nous et les jeunes embarquent. On suit le même message depuis le jour 1. »