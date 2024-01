Nadal poursuit son chemin et atteint les quarts de finale à Brisbane

Gagnant de 22 tournois du Grand Chelem en simple, Nadal a facilement défait Jason Kubler en deux manches de 6-1, 6-2 pour passer à la ronde suivante.

«Chaque jour est une aventure, a dit Nadal. J’approche chaque jour comme une occasion de bien faire et demain en sera une autre.»

Âgé de 37 ans, Nadal joue à titre d’invité, alors que son classement a chuté au-delà du 600e rang pendant qu’il se remettait d’une intervention chirurgicale à la hanche. Il cherche à jouer des matchs avant les Internationaux d’Australie, qui s’amorceront ce mois-ci.

Retrouver la mémoire mentale et musculaire nécessaire pour composer avec les scénarios de jeu difficiles et sur sa liste de choses à faire cette semaine.

«C’est important de survivre à ce genre de moments parce qu’on s’entraîne face à l’adversité, a-t-il déclaré. C’est quelque chose que je dois pratiquer à nouveau parce que (ça fait) un moment, très longtemps, que je n’ai pas été dans cette position.»

Le premier match de compétition de Nadal depuis janvier 2022 s’est avéré une victoire contre le champion des Internationaux des États-Unis de 2020 et ancien numéro 3 au monde, Dominic Thiem.

«Ça signifie beaucoup pour moi, a insisté Nadal. Deux victoires après une longue période hors du circuit professionnel, c’est quelque chose qui, oui, me fait du bien et me rend heureux.»

Nadal a réussi 20 coups gagnants, dont quelques violents coups droits, et il a commis huit fautes directes. En plus de ses puissants coups en ligne de fond et de son dominant service, il a réalisé des volées, des demi-volées et des coups par-dessus sa tête. Il s’est précipité pour chasser les balles et a couvert la ligne de fond sans aucun signe visible de blessure.

Il n’a perdu qu’un seul point lors de ses trois premiers jeux au service ? une double faute sur le deuxième point du match. Mais il a également su se sortir d’embarras quand il en avait besoin, à 5-1.

Nadal se mesurera maintenant à un autre Australien, Jordan Thompson, lors des quarts de finale, vendredi. Thompson a progressé lorsque le Français Ugo Humbert, quatrième tête de série, s’est retiré en raison d’une maladie.

La championne des Internationaux d’Australie, Aryna Sabalenka, a disputé le match après Nadal et elle a été encore plus dominante, battant Zhu Lin 6-1, 6-0.

Sabalenka, la favorite du tournoi, n’a perdu que quatre parties en route vers les quarts de finale de vendredi, contre Daria Kasatkina (no 5).

Elena Rybakina (no 2), la championne de Wimbledon en 2022, a progressé grâce à une victoire au même pointage de 6-1, 6-0 aux dépens d’Elise Mertens (no 13). Elle aura maintenant rendez-vous avec Anastasia Potapova (no 11).

Victoria Azarenka est dans une position connue après avoir atteint les quarts de finale à Brisbane, où elle avait signé son premier titre en carrière sur le circuit de la WTA, en 2009.

Azarenka a défait la Française Clara Burel 7-5, 6-2 pour passer en quarts de finale pour une cinquième fois en six apparitions à ce tournoi d’appoint avant les Internationaux d’Australie.

Azarenka, championne à Melbourne en 2012 et en 2013, croisera maintenant le fer avec Jelena Ostapenko (no 3). Cette dernière a pris la mesure de Karolina Pliskova 6-2, 4-6, 6-3.

Dans le tableau masculin, Grigor Dimitrov a éliminé Daniel Altmaier en deux manches de 6-1, 6-2 pour obtenir son billet pour les quarts de finale. Dimitrov se mesurera à l’Australien Rinky Hijikata.