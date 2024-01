Le Drakkar ne fait qu’une bouchée du Phoenix

La meilleure équipe junior au Canada a été incisive face au Phoenix, en inscrivant six buts sans réplique lors des 32 premières minutes de jeu, voguant ainsi vers une victoire relativement facile.

Une 32e victoire en 38 matchs cette saison pour la formation dirigée par le Sherbrookois Jean-François Grégoire. Une 15e victoire consécutive à domicile pour le Drakkar.

« On a connu un bon début de match. On voulait se reprendre pour le dernier match. On a été très rapide dans nos actions en première période. On a patiné et attaqué le filet. Dès qu’il y avait un tir des défenseurs, on avait des attaquants qui fonçaient au filet. On a été en contrôle. Ensuite, il y a eu des petites choses ici et là, mais les intentions étaient bonnes », a dit Grégoire après le match.

Dirigé par Jonathan Deschênes pour l’occasion, le Phoenix n’a cependant pas abandonné la partie, malgré le pointage à sens unique très tôt dans le match.

Et il a même dominé en troisième période, tant au pointage (2-1) qu’au chapitre des tirs au but (10-5).

Olivier Dubois (12e) et Lewis Gendron (16e), ont marqué pour Sherbrooke en troisième.

« Même pour les 7-8 première minutes du match, on a bien commencé. On a eu quelques chances de marquer, mais on n’a pas pu en profiter. Après ça, il y a eu un long passage à vide. On est sorti de notre identité un peu. On espérait générer de l’offensive, mais pas de la bonne façon. On a triché un peu à l’attaque, et ça ne pardonne pas, contre une équipe aussi talentueuse que Baie-Comeau », a dit Deschênes.

« En troisième, on a été intense, on a eu un bon niveau de compétition, on a généré du temps en zone offensive. On l’a fait en respectant notre identité. On s’est fait de l’espace pour nos jeux, et on a créé plus de chances de marquer. »

Notons que Gendron est au deuxième rang des buteurs chez les recrues de la LHJMQ, derrière Raoul Boilard, justement, du Drakkar, qui a 17 réussites cette saison.

« Lewis, c’est un guerrier. Il n’a jamais peur d’aller dans les endroits payants. Il travaille fort, il a un bon sens du hockey, il est agile et difficile à contenir. Malgré son gabarit, il ne recule jamais. Je ne crois pas qu’aucun joueur dans la LHJMQ ne se fait rudoyer autant que lui, pour être honnête! Il bloque des lancers, il se donne pour l’équipe et il réussit à se créer des chances. »

Lewis Gendron déjoue le gardien du @DrakkarBAC comme ceci... pic.twitter.com/xHHv9iFDfl — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 5, 2024

C’est le Sherbrookois Shawn Pearson (1-1) qui a été nommé la première étoile du match pour Baie-Comeau.

Justin Poirier, avec deux, Isaac Dufort, Jabez Seymour, Julien Paillé et Louis-Charles Plourde ont marqué pour le Drakkar.

Le Drakkar bouge encore

Plus tôt jeudi, le Drakkar faisait l’acquisition d’un autre gaillard, l’attaquant Donovan Arsenault du Titan d’Acadie-Bathurst. En retour du joueur de 19 ans, Jean-François Grégoire envoyait un choix de premier tour en 2024 (celui de Drummondville) à l’équipe de la péninsule acadienne.

Le choix de 2e tour des Huskies en 2020 cochait toutes les cases dans la grille d’analyse du DG de l’équipe de la Côte-Nord, la meilleure au pays. «C’est un gros bonhomme, qui va venir combler un de nos besoins. Il a un bon lancer, il est un bon patineur, il attaque le filet, c’est un gars physique, bref, comme les gens aiment à Baie-Comeau!» s’emballait Grégoire lorsque joint par Le Soleil.

Grégoire suit son «plan de match», soit de s’améliorer en évitant de surpayer. «On avait un gars à entrer à chaque position et on l’a fait, dit-il avec un air satisfait. On a accompli pas mal ce qu’on voulait, mais je continue de regarder. Ce ne serait rien de majeur, ce serait quelque chose de spécifique. Ce que je peux dire, c’est qu’on est satisfait présentement.»

Avec l’aide de Mikaël Lalancette