United Cup: Fernandez gagne ses deux matchs et permet au Canada de vaincre le Chili

Environ six semaines après avoir été la principale artisane du tout premier triomphe de la délégation canadienne aux Finales de la Coupe Billie−Jean−King, Fernandez a gagné les deux matchs auxquels elle a participé et permis au Canada de remporter son duel contre le Chili, dimanche, dans le cadre de la United Cup.

Le Canada a gagné ce premier duel en l’absence de Félix Auger−Aliassime qui, à l’origine, devait jouer en simple et lors du double mixte aux côtés de Fernandez.

Toutefois, le Montréalais a dû se contenter du rôle de spectateur sur le banc du Canada en raison de nouvelles douleurs à un genou, selon ce qu’il a déclaré lors d’une entrevue accordée à une station de télévision australienne pendant que le duel était en cours.

Dépêchée sur le court lors du tout premier match du duel, Fernandez, 35e au monde en simple, a facilement vaincu Daniela Seguel, classée au 668e rang, 6−2, 6−3.

Plus tard en journée, la Lavalloise a uni ses forces à celles de Steven Diez pour arracher une victoire de 7−5, 4−6, 10−8 au tandem formé de Seguel et de Tomás Barrios Vera.

Entre ces deux matchs, Diez, qui occupe le 314e rang du classement de l’ATP en simple, s’était incliné en deux manches de 7−5, 6−4 face à Nicolas Jarry, un géant de six pieds six pouces qui se classe 19e au monde.

Diez s’est bien battu pendant près de deux heures contre un rival de qualité, mais il n’a jamais réussi à se donner une balle de bris. Le Canadien de 32 ans a été victime de deux bris de service. La première a permis à Jarry de boucler le set initial et la seconde, le match.

Avec sa victoire, le Canada s’est emparé du premier rang du groupe B, que complète la Grèce. Le Canada et la Grèce croiseront le fer mercredi soir au Ken Rosewall Arena, à Sydney.

En principe, la Grèce devrait dépêcher Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari pour les deux duels en simple.

La United Cup est un tournoi qui réunit 18 pays répartis dans six groupes. Neuf de ces pays jouent à Sydney et les neuf autres, à Perth. Les duels incluent un match de simple masculin, un de simple féminin et un dernier, en double mixte.

Les gagnants de chaque groupe accéderont à la phase éliminatoire, de même que le meilleur deuxième à Sydney et le meilleur deuxième à Perth. La grande finale aura lieu le 7 janvier à Sydney.

Il s’agit de l’un des nombreux tournois préparatoires en prévision des Internationaux d’Australie, premier des quatre tournois du Grand Chelem, qui s’échelonneront du 14 au 28 janvier à Melbourne.