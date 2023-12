La rétrosportive 2023

Joshua Roy a connu une année exceptionnelle, avec le Phœnix de Sherbrooke, Équipe Canada et l’organisation du Canadien. Et que dire de Connor Bedard. (Archives La Presse Canadienne)

Celui qui a fait lever la foule

Dès les premiers jours de l’année 2023, on a eu droit à une dose d’adrénaline pure et dure: la victoire du Canada lors du Championnat du monde de hockey junior présenté à Halifax. Si on s’attendait tous à voir Connor Bedard prendre les choses en mains, on n’a pas été déçus. Mais au Québec, c’est Joshua Roy qui aura attiré le plus notre attention. L’auteur de la passe en or, rien de moins. Cinq buts et six mentions d’aide en sept parties, une médaille d’or au cou, Joshua Roy est revenu avec le Phœnix de Sherbrooke en héros. Plus tard, il aura attiré l’attention au camp du Canadien en plus de connaître un début de saison du tonnerre avec le Rocket.

L’athlète de l’année au Canada

Parlons-en, de Connor Bedard. Difficile de passer à côté quand on pense à l’athlète qui aura marqué l’année 2023 au pays. Meilleur pointeur aux Mondiaux de hockey junior, premier choix au total lors du dernier repêchage de la LNH et malgré ses 19 ans, Bedard fait déjà sa marque chez les pros: 2023 est son année!

La surprise de l’année

Jamais repêché dans la Ligue nationale, maintenant âgé de 32 ans, le hockeyeur originaire de la ville de Québec Jonathan Marchessault a trouvé sa niche à Vegas lors de la naissance des Golden Knights et six ans plus tard, la formation du désert soulève la Coupe Stanley avec la précieuse aide de Marchessault, nommé Joueur le plus utile à son équipe lors des éliminatoires grâce à ses 25 points en 22 parties.

Les femmes à l’honneur

Le sport a bien évolué avec le temps et espérons que l’année 2023 aura été charnière pour la place des femmes. Le sport féminin est devenu un marché extrêmement lucratif dans bien des sports. Le marché canadien du sport professionnel féminin est estimé à 150-200 millions de dollars actuellement et est largement sous-développé selon le Centre de documentation pour le sport. Certes, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui aura marqué la dernière année est bien sûr la naissance de la PWHL, réunissant les meilleures joueuses au sein du même circuit. Le repêchage a été un succès et les activités de la Ligue professionnelle de hockey féminin commenceront lors des prochains jours.

Les femmes étaient à l’honneur en 2023, alors que le marché du sport féminin s’est servi de la dernière année comme tremplin. La naissance de la PWHL en est un bon exemple. Erin Ambrose pose ici avec l’ancienne joueuse de tennis Billie Jean King après avoir été sélectionnée sixième au total par Montréal. (Spencer Colby/Archives La Presse Canadienne)

L’arrivée de Messi

Vêtu de rose désormais, Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre. Celui qui empochera entre 125 et 150 millions $US au cours de son contrat de deux saisons et demie avec l’Inter Miami a été élu l’Athlète de l’année selon Time Magazine. Il aurait bien pu rafler les honneurs de la prochaine catégorie, mais le roi du ballon rond s’est fait voler la vedette dans les derniers jours par un autre athlète international.

Le contrat de l’année

Shohei Ohtani a fait sauter la banque à Los Angeles. Les Dodgers ont frappé un grand coup. Ohtani, nommé deux fois joueur par excellence de la Ligue américaine, a accepté un contrat de 10 ans d’une valeur de 700 millions $ US et 97 % de cette somme sera payée en différé sans intérêt. Une première dans le monde du sport.

Shohei Ohtani a signé un lucratif contrat en 2023. (Ashley Landis/Archives AP)

La LHJMQ en pleine métamorphose

Un nouveau commissaire, de nouvelles règles interdisant les bagarres, un nouveau nom: la LHJMQ a subi de nombreux changements lors de la dernière année avec le départ de Gilles Courteau et l’arrivée de Mario Cecchini. Maintenant appelé la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, le circuit est devenu la risée du monde du hockey avec l’abolition des bagarres, ce qui ne l’a pas empêché de soulever le précieux trophée lors du tournoi de la Coupe Memorial grâce au championnat des Remparts de Québec.

La citation de l’année

On n’aura pas eu à chercher bien bien longtemps pour trouver la réponse à la question. La citation de l’année revient à Marc-Antoine Dequoy après sa conquête de la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal.

Gardez-le votre anglais! — Marc-Antoine Dequoy

Une phrase gravée dans notre imaginaire, une émotion bien sentie, c’est pour des moments comme celui-là que nous sommes passionnés de sports.

Marc-Antoine Dequoy remporte la palme pour la citation de l’année. Surtout aux yeux de Paul St-Pierre Plamondon. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

L’erreur de 2023

Il ne s’agit pas d’un athlète. Ni d’un entraîneur. Ni d’un arbitre. L’erreur de l’année revient au gouvernement du Québec mené par François Legault, qui en pleine crise avec les professionnels de la santé et de l’éducation annonce l’investissement de 7 millions de dollars pour attirer les Kings de Los Angeles à Québec l’instant de quelques jours. On peut s’attendre à le revoir au Bye Bye... Nous qui pensions que le Centre Vidéotron devait attirer une équipe prête à débourser des millions pour évoluer dans la capitale. Mais non, c’est le contraire. Hey la la...

Vertsappen sur toute la ligne

Max Verstappen aurait bien mérité le titre d’Athlète de l’année dans le monde... Le coureur automobile de l’écurie Red Bull a multiplié les records en gagnant dix-neuf Grands Prix cette saison dont dix victoires consécutives, franchissant ainsi la barre des 500 points au classement général. Tout un exploit.

Une année à oublier

Sur une note moins joyeuse, s’il a un athlète qui souhaiterait oublier l’année 2023, c’est bien Félix Auger-Aliassime. Sans être catastrophique, sa dernière saison n’aura pas du tout été sa meilleure, lui qui se trouvait au sixième rang du classement de l’ATP alors que tous les espoirs étaient permis pour le jeune espoir du tennis. FAA a été battu lors de tous ses matchs et n’a gagné qu’une seule fois sur terre battue en plus de n’avoir encaissé aucune victoire entre le 29 mai et le 14 août 2023, ce qui l’exclut du top 20 mondial.