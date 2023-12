Le CF Montréal a effectué un pas de recul lors de la saison 2023

Le CF Montréal a terminé au 10e rang de l’Association Est, à deux points des séries, et Losada a été congédié environ deux semaines après avoir montré un dossier de 12−17−5 à sa seule saison à la barre du club. (Peter Mccabe/La Presse canadienne)

En l’espace de quelques mois, l’euphorie d’une saison record s’est transformée en une succession de déceptions. Éliminé lors de la dernière journée du calendrier régulier, le Bleu−blanc−noir a effectué un pas de recul qui a laissé beaucoup de questionnements quant à son avenir.

Pour tourner un peu plus le fer dans la plaie, la formation montréalaise a regardé quelques−uns de ses anciens membres soulever la coupe MLS avec panache, plus tôt en décembre.

Voici l’autopsie d’une saison au cours de laquelle le gâteau n’a jamais semblé lever pour le CF Montréal.

La machine ne démarre pas

Les débuts de saison sont souvent compliqués pour le CF Montréal, que ce soit en raison du camp divisé en deux endroits, des blessés ou des nombreux déplacements à l’étranger.

Comme en 2022, les Montréalais ont mis du temps à se mettre en marche en 2023. Il a fallu une remontée spectaculaire au Stade olympique, au quatrième match, pour qu’ils obtiennent une première victoire. Malgré cela, ils ont tout de même égalé la pire récolte de points de leur histoire après sept sorties (trois).

Entre−temps, l’infirmerie s’est remplie et les thérapeutes du sport ont été occupés du début à la fin de la saison.

Le gardien James Pantemis, les attaquants Romell Quioto et Mason Toye ainsi que le milieu de terrain Samuel Piette ont tous été blessés pendant plusieurs mois.

Le gardien James Pantemis (La Presse Canadienne, Graham Hughes)

Les milieux de terrain Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen, tout comme le défenseur Aaron Herrera, ont aussi été à l’écart du jeu en raison d’une blessure, forçant l’entraîneur−chef Hernan Losada à jongler avec sa formation à plusieurs reprises.

Attaque déficiente

Un des gros problèmes du CF Montréal cette saison s’est avéré sa difficulté à générer de l’attaque. Certains ont parlé du manque de talent ou de chimie, d’autres ont soulevé un système de jeu peu structuré.

Le Bleu−blanc−noir a été blanchi 15 fois en 2023 et il a revendiqué la quatrième pire attaque de la MLS avec 36 buts en 34 parties. Choinière a éventuellement terminé au sommet des marqueurs avec cinq buts, mais son total lui aurait donné le premier rang d’un seul autre club de la MLS, soit le Toronto FC – le pire.

Ces problèmes à remplir le filet ont forcé le vice−président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, à réagir.

En cours de saison, Renard a ajouté l’attaquant Ariel Lassiter et le milieu de terrain Bryce Duke, en provenance de l’Inter Miami CF, ainsi que l’attaquant Kwadwo Opoku, du Los Angeles FC.

L’expérience Duke comme milieu de terrain créatif et offensif a été concluante lors des premières semaines, mais elle a tourné au vinaigre en fin de saison. Le joueur de 22 ans n’a obtenu que trois départs à ses neuf derniers matchs, tout en étant blanchi de la feuille de pointage.

Opoku a montré plus de promesses en touchant la cible à quatre reprises en 12 parties. Sa vitesse et ses qualités techniques ont été mises en évidence et il a montré qu’il était également capable de distribuer le ballon.

Opoku a semblé avoir une belle chimie avec les jeunes attaquants Jules−Anthony Vilsaint et Sunusi Ibrahim, qui ont aussi fait écarquiller les yeux en fin de saison. Le trio a pu générer de l’attaque, mais en a−t−il montré suffisamment pour donner espoir aux partisans pour 2024?

L’histoire de deux saisons

Au−delà des blessures, le CF Montréal a été affecté par son inconstance à l’étranger et son incapacité à amener sur les terrains adverses ses succès au stade Saputo.

À un certain moment pendant la saison, très peu d’équipes souhaitaient venir se mesurer à la troupe montréalaise devant ses partisans. Le gardien Jonathan Sirois et ses coéquipiers ont signé six victoires consécutives par jeu blanc au stade Saputo, du 22 avril au 21 juin, ce qui constitue un record d’équipe.

Les choses se sont légèrement gâtées dans la dernière ligne droite, alors que le club a présenté une fiche de 1−1−3 à ses cinq derniers matchs à domicile, dont des points échappés contre le Fire de Chicago et le FC Cincinnati.

Le CF Montréal n’aurait toutefois pas été dans une position si précaire s’il avait su amasser plus de points à l’étranger. Le dossier de 2−13−2 a été largement insuffisant et l’équipe a été blanchie 12 fois sur les pelouses adverses.

Nécessitant des points à Columbus lors du dernier match de la saison, le Bleu−blanc−noir a une fois de plus été dominé et il s’est incliné 2−1 pour éventuellement être exclu des éliminatoires par deux points.

Le carrousel d’entraîneurs

En décembre dernier, après avoir perdu les services de Wilfried Nancy aux mains du Crew, Renard a confié les commandes à Losada, mentionnant qu’il souhaitait entrer dans la continuité.

Ce qui a été vu sur le terrain ne ressemblait pas tout à fait à ce que les partisans avaient apprécié comme spectacle en 2022, à la surprise de Renard.

L’attaque a certes manqué de finition, mais elle a aussi manqué de créativité. Des vétérans comme Rudy Camacho et Kamal Miller, échangés pendant la saison, ont également laissé sous−entendre que la façon de jouer ne convenait pas tout à fait au style préconisé par les joueurs. Herrera a ajouté que l’équipe ne semblait pas bien préparée.

Les choses se sont surtout envenimées lors des dernières semaines de la saison. Losada a donné très peu de minutes au vétéran Victor Wanyama et le milieu de terrain de 32 ans a parlé d’un grand manque de communication entre les deux hommes lors du bilan de fin de saison.

Hernan Losada (Dominick Gravel/Archives La Presse)

Sans parler de la sortie de Piette à la suite d’un gênant revers à Atlanta, à la fin du mois de septembre. Le capitaine a souligné le manque de suite dans les idées de l’équipe et les ratés sur le plan tactique.

Le CF Montréal a terminé au 10e rang de l’Association Est, à deux points des séries, et Losada a été congédié environ deux semaines après avoir montré un dossier de 12−17−5 à sa seule saison à la barre du club.

Le prochain entraîneur−chef du CF Montréal sera son 10e depuis son entrée en MLS, en 2012.

De la progression

Il n’y a pas eu que du négatif à Montréal cette saison et plusieurs Québécois ont progressé en 2023.

Laissé de côté comme partant au premier match de la campagne, Choinière a montré ses qualités offensives et défensives sur le terrain et son travail acharné. Il a été récompensé en étant nommé au match des étoiles de la MLS et en obtenant une première sélection avec le Canada.

Lorsqu’il est arrivé au camp, Sirois était considéré comme le gardien numéro deux du Bleu−blanc−noir derrière Pantemis. La blessure de ce dernier a toutefois ouvert la porte à Sirois, qui s’est établi comme le partant incontesté. Il a enregistré 11 blanchissages en 2023 et a été nommé le joueur défensif de l’année au sein du club.

Le jeune milieu de terrain Nathan Saliba a aussi pris du galon en 2023. Utilisé comme partant en début de saison, Saliba a pris un pas de recul et a agi à titre de substitut pendant quelques mois avant de finalement ravir le poste de Wanyama.

Losada a souvent parlé de la fierté d’utiliser des joueurs locaux et il a amené ça à un autre niveau le 26 août, lors d’un duel à domicile contre le Revolution de la Nouvelle−Angleterre. Pour la première fois de l’histoire de la MLS, il y avait six Québécois comme partants pour un match, soit Piette, Choinière, Saliba, Sirois, Vilsaint et Zachary Brault−Guillard.

En attendant Messi, il y a eu Nancy

L’arrivée en MLS du joueur vedette Lionel Messi a créé une véritable onde de choc dans le monde du soccer. L’Argentin a signé un lucratif contrat avec l’Inter Miami CF, et ses amis Sergio Busquets et Jordi Alba l’ont suivi en Floride. Les résultats ont été probants.

Pendant la Coupe des Ligues, Messi a été sensationnel et il a mené le tournoi avec 10 buts. Surtout, il a aidé l’Inter Miami CF, une des pires équipes de la MLS à ce moment, à vaincre le Nashville SC aux tirs au but en finale et à remporter le nouveau format de ce tournoi mettant en vedette toutes les formations de la MLS et de la Liga MX, au Mexique.

Le CF Montréal n’a pas accueilli Messi au stade Saputo, mais Nancy, lui, a effectué son retour au domicile de son ancien club.

Présentant un style offensif et spectaculaire, le Crew de Nancy a défait le Bleu−blanc−noir 4−2 avant de triompher 2−1 à Columbus lors du dernier match de la saison. Ce revers a d’ailleurs sonné le glas de la saison des Montréalais.

Nancy ne s’est pas arrêté là. Ses hommes ont eu besoin d’un troisième et ultime match pour éliminer Atlanta United lors de la première ronde des séries. En demi−finale et en finale de l’Association Est, le Crew est respectivement venu à bout de l’Orlando City SC et du FC Cincinnati en temps supplémentaire pour accéder à la finale de la Coupe MLS.

La troupe de Columbus a ensuite eu raison du Los Angeles FC 2−1 pour être sacrée championne de la MLS pour la troisième fois de son histoire. Dieu seul sait si le CF Montréal aurait connu les mêmes succès avec Nancy comme entraîneur−chef et un noyau similaire à celui de 2022.