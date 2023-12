Sarah-Ève Pelletier quitte son poste de commissaire à l’intégrité dans le sport

L’avocate québécoise et ex−nageuse artistique avait été nommée en avril 2022 pour diriger le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS), qui a ouvert ses portes deux mois plus tard afin d’analyser les plaintes relatives aux abus et à la maltraitance dans le sport au pays.

Après 18 mois en poste, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), lequel a contribué à la mise sur pied du BCIS, a annoncé que Pelletier quittera son poste au début de 2024 pour des motifs personnels.

Le mandat du BCIS est d’analyser de manière indépendante les rapports et les plaintes pour abus, bien que son champ de compétence se limite principalement aux organisations sportives financées par le gouvernement fédéral qui ont ratifié la lettre d’entente soumise par le ministère des Sports.

La plupart des organisations sportives provinciales, territoriales et communautaires n’ont toujours pas ratifié ce document, et ne sont donc pas assujetties aux règles du BCIS.

Son indépendance a également été remise en question. La ministre des Sports Carla Qualtrough a annoncé la semaine dernière que le BCIS ne sera plus hébergé par le CRDSC.