Patinage de vitesse: Dubreuil renoue avec l’or

Il s’agissait de la première médaille d’or de l’athlète de 31 ans de Lévis, champion défendant de la Coupe du Monde sur 500m, sur le circuit depuis celle qu’il avait remportée à Calgary il y a un an jour pour jour.

Au grand plaisir de la foule locale, le Polonais Damian Zurek a pris la troisième place avec un chrono de 34,87 secondes après avoir livré une chaude lutte à Gao, avec lequel il était jumelé.

Cette victoire permet à Dubreuil de revenir dans la triade de tête du classement de la Coupe du Monde, lui qui pointe dorénavant en deuxième place avec 318 points derrière le Japonais Wataru Morishige (378).

Dubreuil, qui avait remporté l’argent à la première épreuve de 500m samedi, a levé les deux poings dans les airs après avoir traversé le fil d’arrivée dimanche, réalisant qu’il avait été six centièmes de seconde plus rapide que Gao. Dubreuil a aussi battu son ami Yuma Murakami, qui était jumelé avec lui et qu’il surpassait ainsi au classement de la Coupe du Monde.

Il restait cependant encore quatre patineurs qui n’avaient pas encore prix le départ, dont le dangereux Morishige, après la course de Dubreuil. Celui-ci n’a cependant pu faire mieux que la sixième place avec 34.97.

Dans la dernière paire, Tatsuya Shinhama est allé chercher la cinquième position, confirmant la victoire de Dubreuil qui souriait à la caméra en faisant le signe du numéro un avec ses index.