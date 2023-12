Une entreprise pour Sébastien Beaulieu après une fin de carrière amère

Le Sherbrookois, aujourd’hui établi à Saint-Ferréol-les-Neiges, vient de faire agrandir sa maison pour y installer son entreprise, Portage Atelier Sportif, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours.

«Tout au long de ma carrière, j’étais celui qui passait le plus de temps dans la salle de fartage, souligne-t-il en entrevue. J’étais mon propre technicien, c’est assez rare et je pense qu’il y avait juste un autre athlète comme moi. Je passais beaucoup d’heures à travailler sur mon équipement. C’était donc de prendre ça et de s’assurer d’être assez stimulé et d’avoir un salaire convenable.»

Sébastien Beaulieu a participé aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. (Lee Jin-man/Archives AP)

Le jeune homme de 32 ans, nouvellement papa du petit Clément, a profité du programme de bourse d’études de Sports Canada pour tenter de trouver sa voie après sa carrière.

«Je suis retourné à l’université à temps plein, puis j’ai lâché. J’ai fait des stages avec Snowboard Canada et j’ai suivi une formation pour devenir farteur. La transition n’a pas été facile, mais j’ai finalement trouvé mon emploi pour le futur. J’ai profité du fait que Sports Canada payait mes études pour aller suivre une formation en mécanique vélo à Whistler. C’est nécessaire parce qu’on prend tous notre retraite un peu dans le rouge financièrement.»

Fin de carrière difficile

L’ancien champion canadien de surf des neiges en slalom géant en parallèle a participé à plusieurs coupes du monde au cours de sa carrière. Il a notamment signé une septième place au slalom géant parallèle à Scuol, en Suisse, en mars 2019. Sa seule participation olympique, à Beijing en 2022, s’est toutefois soldée par une 27e place après avoir dû se battre pour faire partie de l’équipe canadienne. Initialement ignoré par sa fédération, le planchiste a porté la décision en appel pour finalement gagner sa cause.

«Je suis allé aux Jeux, mais pour être honnête je n’avais plus d’énergie et j’avais perdu beaucoup de poids, admet-il. J’avais vécu un stress immense. J’avais rédigé une quarantaine de pages en une semaine avec mon père pour faire appel. Je m’entraînais de jour et on travaillait sur le dossier de nuit. J’étais content d’y être parce que c’était mon rêve, mais je n’avais plus d’attente.»

Sébastien Beaulieu a quand même fini sa carrière sur une bonne note avec une deuxième place dans l’épreuve de slalom géant aux Championnats canadiens quelques mois plus tard. Mais la façon dont s’est passée sa qualification olympique a laissé des traces.

«Depuis cette course, je n’ai fait du snowboard que trois fois, j’ai vraiment décroché, mentionne-t-il. Ça me fait un peu mal chaque fois que j’en fais. J’ai pris ma retraite avec un goût amer et je n’ai jamais eu l’impression d’avoir atteint mon plein potentiel. Chaque fois que j’en fais, je me dis que je suis encore capable. Ça faisait quelques années que ça allait bien avec ma fédération et je pensais que ça allait bien se terminer et tout ça arrive au dernier moment. Ç'a tourné le fer dans la plaie et maintenant je préfère me tenir loin de mon sport. Ce n’est pas par manque de passion, mais je ne suis juste pas capable d’en faire.»