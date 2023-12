Patinage de vitesse: Laurent d’argent en Pologne

Laurent Dubreuil est remonté sur le podium de la Coupe du Monde samedi avec l'argent sur 500m en Pologne. (Peter Dejong/Archives The Associated Press)

Maintenant quatrième au classement de la Coupe du Monde sur cette distance, Dubreuil était heureux de renouer avec le podium après avoir subi les contrecoups d’une tendinite au genou cet été et cet automne.

«Cette année, je suis vraiment moins hot sur 1 000m et je suis une petite coche moins hot sur 500m», indique-t-il, attribuant la situation à ses 31 ans et à une blessure subie durant sa période d’entraînement cet été.

«L’an passé, je pouvais faire une bonne course et avoir une médaille, mais cette année je dois avoir une très bonne course pour en gagner une.» — Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil

Tendinite maudite

«J’ai eu une bonne tendinite au genou d’août à octobre et je ne pouvais plus faire de sauts et de départs, durant cette période. Je pouvais m’entraîner, mais pas de façon spécifique. Seulement les exercices musculaires qui ne nécessitent pas une flexion du genou», a déclaré Dubreuil en vidéoconférence.

«Je ne sais pas d’où ça vient, j’ai eu peu de problèmes de genoux durant ma carrière, plutôt des problèmes de dos. C’est mieux que mon coéquipier Chris Fiola, qui a une tendinite très grave et ne peut pas patiner de l’année. J’ai fait ce que j’étais capable de faire sans l’empirer, mais c’était tough, deux mois sans faire d’entraînement spécifique. Maintenant, je dirais que c’est guéri à 90%», a raconté un Dubreuil qui semblait soulagé après sa bonne performance.

Faisant partie de l’avant-dernière paire à s’élancer, le Lévisien a réussi un chrono de 9.58 secondes en ouverture pour ensuite boucler la boucle en 34,77 secondes, le deuxième temps de la journée, sept petits centièmes de seconde devant l’énigmatique Chinois Tingyu Gao, médaillé d’or sur cette distance aux Jeux olympiques de Pékin.

L’athlète de Lévis a brandi le poing après avoir franchi la ligne d’arrivée et on pouvait lire la satisfaction sur son visage après une performance qui a surpassé les 34,86 secondes de l’Américain Jordan Stolz et chassé du podium le Japonais Tatsuya Shinhama. Un autre Japonais, Wataru Morishige, qui s’élançait dans la dernière paire avec son compatriote Yuma Murakami, a finalement décroché le bronze en franchissant l’épreuve en quelques millièmes de seconde de moins que Stolz.

Bonne ouverture

«Mon premier 10m, c’était mon meilleur de l’année. C’est très rare, faire 9,5 au niveau de la mer. Je me sentais bien, j’étais plus fluide et je me sentais léger, contrairement à la semaine dernière», a-t-il commenté au sujet de sa course.

«C’est un de mes meilleurs temps en Pologne. Si tu m’avais dit hier que je ferais 34,7, je t’aurais demandé je signe où?» — Laurent Dubreuil

«Après moi, il restait Yuma et Morishige, les deux meilleurs au monde, mais je me disais qu’un des deux pouvait me battre, mais probablement pas les deux. Aucun des deux ne m’a battu finalement. L’année des Jeux, j’ai fait 34,68 ici, mais à part ça, je n’ai pas fait mieux», analyse Dubreuil, qui était d’ailleurs très fier d’avoir enfin réussi à faire mieux que Morishige, qui avait remporté quatre 500m sur cinq et domine toujours le classement.

«C’est la première fois que je le bats cette année, je suis très content de la façon dont j’ai attaqué la course. Je voulais me sentir léger, être capable d’attaquer les premiers croisés, ce que je n’ai pas été capable de faire la semaine dernière. J’ai dit à Gregor (Jelonek, son entraîneur) que je voulais avoir du «fun»!»

Objectif: championnat du monde

L’objectif de Dubreuil est maintenant d’être rétabli à 100% pour les championnats du monde le 15 février à Calgary. «Le plus important pour moi cette saison est d’avoir des chances de gagner les championnats du monde. C’est que je suis plus vieux que ceux qui gagnent des médailles. Gao a 25 ans et Morishige a 24 ans», fait-il remarquer.

«J’ai zéro inquiétude pour les Jeux olympiques de 2024. Pour la saison en cours, c’est un peu frustrant, mais il faut juste être intelligent d’ici la fin de la saison.» — Laurent Dubreuil, qui ne s'inquiète pas à long terme

Dubreuil patinera à nouveau dimanche pour la seconde épreuve de 500m masculine de cette Coupe du Monde polonaise. Il est présentement quatrième au classement de la Coupe du Monde sur 500m avec 258 points derrière le trio nippon de Morishige (342), Murakami (267) et Shinhama (264).