L’Italienne Federica Brignone signe une autre victoire à Mont-Tremblant

Brignone, qui avait également triomphé samedi, a terminé les deux descentes avec un chrono total de 2:11,95.

La Suissesse Lara Gut−Behrami a mis la main sur la médaille d’argent (2:12,28) alors que l’Américaine Mikaela Shiffrin, meneuse au classement de la Coupe du monde, a remporté la médaille de bronze (2:12,34).

Valérie Grenier, de Saint-Isidore, en Ontario, s’est avérée la Canadienne la plus rapide, au sixième rang, avec un temps de 2:12,68. Cassidy Gray, de Panorama, en Colombie-Britannique, a terminé 24e avec un chrono de 2:14,49.

Grenier et Gray ont été les deux seules Canadiennes à participer à la deuxième descente, prévue dimanche après-midi.

Les Québécoises Justine Clément, de Stoneham, et Justine Lamontagne, de Mont−Sainte−Anne, n’ont pas évité le couperet et elles ont pris les 50e et 53e échelons, respectivement. Sarah Bennett, aussi de Stoneham, et Britt Richardson, de Canmore, en Alberta, n’ont pas terminé leur descente.

Il s’agissait de la première fois depuis 1983 que le Mont-Tremblant accueillait une épreuve alpine de la Coupe du monde.