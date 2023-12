Le petit miracle de Lewis Irving

En février dernier, le sauteur canadien se fracturait le fémur gauche, blessure qui a nécessité des mois de réhabilitation avant de pouvoir reprendre sa place sur le circuit de la Coupe du monde. Toute cette adversité mettait donc en perspective sa 6e position (72,12).

«Juste de pouvoir compétitionner aujourd’hui, c’était déjà une victoire en soi, a expliqué Irving lors d’un entretien téléphonique avec Le Soleil. C’est un peu drôle parce que d’habitude, le saut de qualification, c’est celui qui m’énerve le plus, mais aujourd’hui, ce feeling-là était déjà passé. Juste de faire la compétition, c’était comme je me sens habituellement en finale. Je suis vraiment content!»

Rempli de fierté, le Québécois se disait reconnaissant envers tous les membres de l’équipe nationale qui l’ont aidé à se remettre sur pied depuis février, dont son entraîneur Jeff Bean.

«Je suis vraiment fier, je suis encore plus reconnaissant de l’équipe que j’ai, qui m’a poussé afin que ça devienne une réalité. On n’a jamais lâché le morceau et ç'a fonctionné à la fin. Je ne saurais plus remercier les gens qui m’ont entouré.» — Lewis Irving

Un geste révélateur

L’un des moments marquants de la journée du médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques est survenu juste avant de son saut de qualifications. Le sauteur suisse, Pirmin Werner, est passé le voir et lui a serré la main juste avant que Irving s’exécute. «Il m’a dit : “Montre-moi que tu es de retour pour vrai!” Ça m’a vraiment fait réaliser à quel point c’était un gros moment, ce que j’ai fait aujourd’hui.»

Seul Canadien à atteindre la grande finale, le sauteur de 28 ans s’en voulait un peu d’avoir chuté à son dernier saut, mais il refusait d’être trop sévère envers lui-même. «J’aurais aimé ça atterrir, mais si on recule de neuf mois, ma jambe était en deux morceaux, donc on ne peut pas trop en demander non plus!» philosophait-il en souriant.

Lewis Irving est optimiste pour la suite de la saison. (Archives PC, Jonathan Hayward/Archives PC, Jonathan Hayward)

Optimiste pour la suite

Sa performance et les sensations vécues du week-end lui donnent espoir pour la suite puisque l’athlète de Québec a joué d’audace en Finlande.

«Mon premier saut, en qualifications, je ne l’avais jamais fait en compétition et je ne l’utilise qu’à l’entraînement alors que les deux sauts en finale et en super finale, c’étaient mes premiers de l’année, explique-t-il. De les exécuter comme ça, pour la première fois, ça ne fait que me donner de la confiance en mes capacités. Disons qu’après neuf ans [à exploiter] le saut à triple [périlleux], il y a des choses qui sont de l’acquis.»

Alexandre Duchaine a terminé en 8e place (96,02). La prochaine Coupe du monde de saut acrobatique est prévue en Chine, les 16 et 17 décembre.

L’or pour Thénault

Chez les femmes, Marion Thénault a décroché l’or. Il s’agissait d’une première victoire en carrière lors d’une première de Coupe du monde de la saison pour la Sherbrookoise, elle qui avait terminé deuxième l’an dernier à Ruka. Cette fois, c’est Thénault qui a devancé l’Australienne Danielle Scott, la gagnante de l’épreuve de l’an dernier.

«C’est quand même cool de commencer avec le maillot jaune. Ça met de la pression, mais c’est une pression que je veux avoir!» a réagi l’athlète de 23 ans avec l’agence Sportcom.

La jeune Charlie Fontaine a conclu l’épreuve en 11e position.