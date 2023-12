Ski acrobatique: Kinsgbury démarre la saison avec le bronze

L’athlète de Deux-Montagnes a récolté 79,08 points, terminant derrière le Japon Hikuma Horishima (82,68) et le Suédois Walter Wallberg (79,88).

«Je me sentais en forme, a dit Kingsbury, en vidéoconférence.

«J’ai bien fait en qualifications, j’ai bien cassé la glace. Je me suis bien entraîné, j’étais confiant. J’ai connu une super bonne première manche, où on aurait pu m’accorder un meilleur score. J’ai bien sauté mais je n’ai pas eu tous les points que je trouve que je méritais. Ça m’a mis dans une position un peu différente pour la suite.»

Kingsbury a été le champion olympique en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

«Je suis un peu déçu de ma performance (samedi), mais c’est quand même un bon apprentissage, a ajouté le Québécois. Ça me met le feu dans les yeux pour les courses qui s’en viennent.

«Il n’y a rien de mieux que de prendre le maillot jaune pour entamer une saison, mais je sens que j’ai quand même le ‘momentum’.»

«Je sais que le meilleur est à venir. Je suis difficile à battre sur une longue saison, et ce n’est pas une (seule) course qui va me décourager.»

Il compte à son palmarès 10 titres de la Coupe du monde en bosses, incluant trois doublés des bosses et des bosses en parallèle.

Kingsbury entame sa 15e saison à la Coupe du monde.

À 31 ans, il est le plus âgé du côté masculin.

Il a été dominant la saison dernière avec deux médailles d’or aux Mondiaux et trois globes de cristal en Coupe du monde.

Kingsbury est le recordman de la Coupe du monde avec 80 victoires et 115 podiums.

Julien Viel, de Québec, a obtenu la huitième position.

La saison de la Coupe du monde débutait à Ruka en Finlande pour une quatrième année de suite.

La prochaine compétition aura lieu le week-end prochain à Idre Fjall, en Suède.

Le calendrier des bosses de décembre inclut aussi des arrêts à Alpe d’Huez en France et Bakuriani, en Georgie.

Val Saint-Côme, dans Lanaudière, accueillera des événements les 19 et 20 janvier.