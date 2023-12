Grenier est sixième après la première descente du slalom géant du Mont-Tremblant

Brignone mène grâce à un temps de 1:06,50. La Suédoise Sara Hector et la Suissesse Lara Gut-Behrami complètent le top−3.

Valérie Grenier a connu la première descente la plus rapide pour les Canadiennes, pointant au sixième rang à 77 centièmes de seconde de la meneuse. La double championne olympique Mikaela Shiffrin se retrouve actuellement au cinquième échelon.

Britt Richardson, de Canmore, en Alberta, est 12e et Cassidy Gray, de Panorama, en Colombie-Britannique, occupe la 24e position. La deuxième descente est prévue samedi après-midi.

Les Québécoises Justine Clément, de Stoneham, et Justine Lamontagne, du Mont−Sainte−Anne, n’ont pas été en mesure d’éviter le couperet en raison d’une 51e et d’une 54e place, respectivement. Sarah Bennett, aussi de Stoneham, a heurté une porte et n’a pas terminé la course.

Il s’agit de la première fois depuis 1983 que Mont-Tremblant accueille une épreuve alpine de Coupe du monde. Une deuxième course de slalom géant féminin est prévue dimanche.