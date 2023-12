Patinage de vitesse longue piste: l’argent pour Valérie Maltais en Norvège

La Baieriveraine d’origine est ainsi parvenue à mettre la main sur une seconde médaille cette saison, soit celle d’argent. Avec une stratégie passive et plus patiente dans les cinq premiers tours, la patineuse a pris en charge les choses lorsqu’est venu le temps d’attaquer le premier sprint intermédiaire.

Avec à ses côtés la Néarlandaise Irene Schouten et l’américaine Mia Kilburg-Manganello, Maltais s’est constituée une avance sur le reste du peloton.

«Au début de la course, je voulais partir en échappée après le premier sprint et tout s’est bien placé. La Néerlandaise est partie en même temps que moi et on a rejoint l’Américaine. On a bien contrôlé l’échappée et nos coéquipières ont bien géré dans le peloton. On a filé jusqu’à la ligne d’arrivée», a expliqué Valérie Maltais.

La dernière accélération, lancée alors que les trois patineuses étaient derrière le peloton à un tour d’avance, s’est soldée par une victoire de Schouten, qui a su devancer Maltais de 94 centièmes de secondes.

«Irene a lancé le sprint avec un tour à faire et quand j’ai vu le peloton devant, j’avoue que j’ai eu un doute. Je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas si je devais dépasser le peloton. Personne n’a réagi, j’ai dû passer par l’extérieur et ç'a été un peu compliqué à la fin», a renchéri l’athlète.

Avec une deuxième médaille en carrière sur la scène mondiale au départ groupé, la patineuse de longue piste espère pouvoir bâtir sur ces récents succès pour le restant de la saison. «On espère vraiment que ce soit une médaille d’or qui suit ! C’est sûr que je travaille pour ça et c’est ce que je souhaite. Je gagne de la confiance au départ groupé cette année, j’apprends à réagir aux bons moments. Une médaille d’or la semaine prochaine, ce serait génial !» a-t-elle conclu.