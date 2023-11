Les Cavaliers battent les Raptors 105-102

Strus a également récolté 11 rebonds et cinq passes décisives. Jarrett Allen a marqué 18 points et Evan Mobley a conclu la rencontre avec 12 points et 14 rebonds dans la victoire. Les Cavaliers avaient perdu 121−115 contre les Lakers de Los Angeles, samedi.

«Je suis fier de voir que nous avons recommencé à nous remettre en place ce soir, a déclaré Garland. Nous avions juste à amener cette énergie, en plus de la foule qui nous a soulevée un peu.»

Les Cavaliers ont obtenu leur plus grande avance au quatrième quart, à 89−77, sur un panier de trois points de Garland.

Dennis Schroder a récolté sept de ses 15 points au quatrième quart, dans les dernières 95 secondes.

Donovan Mitchell a réussi deux lancers francs pour porter le score à 105−102 pour les Cavaliers avec 10 secondes à jouer.

Jakob Poeltl a réussi des sommets personnels cette saison avec 18 points et 13 rebonds. Pascal Siakam a ajouté 18 points pour les Raptors, en plus de huit rebonds et six passes décisives.

Scottie Barnes a amassé 15 points et huit rebonds pour les Raptors, qui montrent maintenant un dossier de 1−5 à l’étranger contre les autres formations de l’Association Est.

Garland, qui n’a pas joué la deuxième moitié du match contre les Lakers en raison de douleurs au cou, a joué pendant 41 minutes contre les Raptors, un sommet pour les deux équipes.