14e au Vermont, Laurence St-Germain pointe ses «bulles au cerveau»

Huitième à l’issue de la première manche, en matinée, la championne du monde en titre de la discipline n’a pas pu dompter la section du mur dans la deuxième descente de l’épreuve où elle a finalement ramené une 14e position.

«Je suis un peu déçue, car j’étais dans une bonne position pour remonter après la première manche, mais j’ai fait des erreurs dans la deuxième et ça m’a fait reculer au classement. Finir avec une 14e place, ce n’est pas si pire, car au moins, je sais où m’améliorer», racontait la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges avant de rentrer à Montréal en début de soirée.

Laurence St-Germain avait un peu l’impression de skier chez elle pour cette course qui s’avère la plus proche de la maison du circuit de la FIS. Parents et amis étaient de la partie, mais comme elle a étudié à l’Université du Vermont, les amateurs américains l’accueillent toujours les bras ouverts.

Laurence St-Germain passera la semaine au Québec et elle ira encourager ses coéquipières à la coupe du monde de slalom géant à Mont-Tremblant, le week-end prochain. (Erick Labbé/Erick Labbé)

Même si elle connaît bien l’endroit, elle a été prise par surprise par le parcours de Killington, plus serré et tournant qu’elle l’avait estimé.

«Je savais qu’il y aurait des changements de rythme, mais en entrant dans le mur, vers la fin, j’ai pris une mauvaise décision. Je ne pensais pas que ça allait tourner autant. Je me suis ramassée un peu basse et j’ai encore échappé mon bâton [comme lors de la Coupe du monde, en Finlande]. Il a fallu que je le rattrape et que je mette un peu les freins pour passer la porte», expliquait-elle en visioconférence.

Trop de temps perdu

Elle n’a donc pas pu aller chercher de vitesse dans les 10 dernières portes, les plus faciles du tracé.

«C’est comme si j’avais donné des points aux autres filles, qui ont pu reprendre du temps, alors que moi, j’en ai perdu. Ça m’a ralenti et coûté cher», admettait-elle.

«Ce ne fut pas une journée alarmante, mais décevante. Ç'aurait été triste si j’avais été super lente sans commettre d’erreurs, mais c’est clair où j’en ai fait. On dirait que j’ai des petites bulles au cerveau.» — Laurence St-Germain, à propos de ses erreurs en piste.

Une constance à trouver

St-Germain assistera à la coupe du monde de slalom géant de Mont-Tremblant pour encourager ses coéquipières, le week-end prochain. Après, elle mettra le cap sur l’Europe en prévision de la quatrième course de la saison à Courchevel, en France.

Mikaela Shiffrin, au centre, a remporté le slalom de dimanche. Elle est entourée de Wendy Holdener (à gauche) et Petra Vlahova (à droite). (Robert F. Bukaty/AP)

Elle veut retrouver sa constance à la reprise, en décembre, mais cela passe par une meilleure lecture des tracés en direct.

«Je l’ai fait super bien à l’entraînement, cette semaine, mais je ne l’ai pas fait dans la section du mur, aujourd’hui [dimanche]. Il faut continuer à le faire pour que ça devienne naturel.»

En trois courses, elle revendique une septième place à Levi (Finlande), une 14e (celle-ci à Killington) et une disqualification. Elle occupe le 13e rang du classement en slalom, dominé par l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui l’a emporté devant les siens, dimanche. Petra Vlahova (Slovaquie) et Wendy Holdener (Suisse) ont complété le podium.