L’Université Laval accueillera la Coupe Vanier en 2026

L’organisme U Sports en a fait l’annonce, samedi avant-midi, en marge du match ultime disputé à Kingston entre les Carabins de Montréal et les Thunderbirds de UBC.

Le Rouge et Or avait déposé sa candidature pour présenter l’événement en 2025 et 2026, mais d’autres universités avaient aussi manifesté le désir d’en être l’hôte. Ainsi, la Coupe Vanier de 2025 à été attribuée à l’université de Regina.

«Nous sommes très heureux d’avoir obtenu la Coupe Vanier de 2026. Il s’agit de la première fois que nous aurons autant de temps à l’avance pour l’organiser et cela nous permettra aussi de trouver nos partenaires financiers. Le football étant l’unique sport universitaire où il n’y a pas de club hôte, on espère bien sûr que notre équipe soit de la partie», souligne Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives à l’Université Laval.

En 2021, le Rouge et Or avait bénéficié de l'implication d'un groupe d'anciens joueurs de l'équipe pour aider à la tenue de l'événement. Julie Dionne est en compagnie de Richard Bélanger. (Le Soleil, Erick Labbé/Le Soleil, Erick Labbé)

Une pause nécessaire

Le Rouge et Or a l’habitude d’accueillir la famille du football U Sports. Après tout, la Coupe Vanier a eu lieu au PEPS en 2018, 2019 et 2021 (il n’y en avait pas eu en 2020 à cause de la pandémie). Après London, en 2022, Kingston la reçoit cette semaine, et il en sera encore ainsi l’an prochain.

«La pause était la bienvenue. On a toujours eu de l’intérêt à présenter la Coupe Vanier, mais on voulait aussi que d’autres universités lèvent la main. On sent qu’il y a maintenant de l’engouement un peu partout au pays.» — Julie Dionne sur le fait que l'Université Laval a maintenant de la compagnie pour accueillir la Coupe Vanier.

À une certaine époque, U Sports appelait le Rouge et Or pour organiser la Coupe Vanier. Cette fois-ci, l’UL avait de la compagnie. On lui a donné le choix entre 2025 ou 2026, mais devant l’intérêt de Regina pour être l’hôte en 2025, l’Université Laval ne voyait aucun inconvénient à attendre un an de plus.

Responsable du Service des activités sportives de l'Université Laval, Julie Dionne rappelle que le Rouge et Or s'y connaît en la matière puisqu'il en sera à sa huitième présentation de la Coupe Vanier en 2026. (Le Soleil, Erick Labbé/Le Soleil, Erick Labbé)

«Nous n’avions pas de préférence entre les deux, mais on en voulait une. En plus, la construction du futur complexe de tennis devrait être complétée pour 2026, alors tout pourrait être prêt en même temps.»

Trois fois champion à la maison

Le Rouge et Or a déjà été le théâtre de la Coupe Vanier à sept reprises. Le club dirigé par Glen Constantin, qui compte 11 titres à son actif, l’a emporté trois fois devant ses partisans en 2010, 2013 et 2018.

Le Rouge et Or a gagné sa 10e Coupe Vanier en 2018 sur son propre terrain. (Archives Le Soleil, Erick Labbé/Archives Le Soleil, Erick Labbé)

En 2021, lors de la dernière édition présentée à Québec, Western avait avait battu Saskatchewan devant un peu plus de 5000 spectateurs. Outre le football, l’Université Laval organise des championnats canadiens chaque année dans diverses disciplines sportives.

«Il est plus difficile de créer un happening dans un événement annuel que s’il est ponctuel. En 2026, il se sera écoulé cinq ans depuis la dernière venue de la Coupe Vanier à Québec, les amateurs de football auront hâte et je suis convaincue qu’ils vont bien appuyer l’événement. Tout championnat que l’on reçoit fait rayonner notre institution, mais on le fait aussi pour nos athlètes et les parents», souligne celle qui a été témoin de la victoire du Rouge et Or en finale canadienne de rugby féminin, cet automne, au PEPS.

En attendant le retour de la Coupe Vanier, les amateurs de Québec pourront se farcir l’Ultime 8 de basketball masculin au mois de mars, car ce tournoi aura lieu en sol québécois pour la première fois de son histoire.