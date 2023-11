Jeux du Québec-Sherbrooke 2024: lancement d’une campagne de financement populaire

Dans 100 jours, la cérémonie d’ouverture de la compétition provinciale multisports s’amorcera à Sherbrooke, pour deux semaines de compétitions.

La campagne « Redonne à la famille des Jeux » est destinée à ceux et celles qui ont goûté à l’aventure des Jeux du Québec par le passé, que ce soit en tant que parent, athlète, bénévole ou organisateur, entre autres.

Une première

C’est la première fois dans l’histoire des Jeux qu’une telle campagne voit le jour.

« L’objectif est d’amasser 1,2 million de dollars, et on a encore du chemin à faire. L’objectif de notre campagne est de 10 000$. C’est réaliste. On a sollicité beaucoup les entreprises, depuis un an et demi et là, il manque d’argent, plus de 200 000$. C’est plus difficile, surtout pour les gros dons. On a progressé un peu. On a signé des partenaires en biens, qui nous permettent d’économiser », précise Jocelyn Proulx, directeur général du comité organisateur Sherbrooke-2024, en parlant du partenariat avec la compagnie ASICS, par exemple.

Le manque à gagner pour boucler le budget est donc le même, fin novembre, qu’il était en septembre, lors du lancement de la campagne de recrutement des bénévoles.

De son côté, Jocelyn Proulx précise qu’environ 900 bénévoles, sur les 2500 escomptés, ont déjà confirmé leur présence pour mars 2024.

« Il faut être créatif. Ça fait deux ans que je suis en poste, et je le constate, la portée des Jeux du Québec est grande. Cette campagne va nous aider à aller chercher un peu de revenus. Le but est d’équilibrer le budget, et je suis confiant qu’on va y arriver. Par contre, on n’est pas à l’abri d’un imprévu d’ici le mois de mars, qui pourrait avoir un impact. On n’a pas la marge manœuvre. Avec les économies qu’on fait, on est capable de combler le manque à gagner. On veut continuer à amasser de l’argent. On dit à nos partenaires, donnez-nous un coup de main pour atteindre nos objectifs », poursuit Jocelyn Proulx.

Plus d’une soixantaine d’entreprises de la région sont déjà impliquées avec l’organisation des Jeux, d’une façon ou une autre, mais il y a encore du travail à faire.

« On relance présentement des entreprises qu’on a sollicitées il y a un an, alors qu’elles n’étaient pas prêtes à embarquer. On se dit qu’un an plus tard, peut-être que les possibilités sont plus positives pour donner un coup de main. »

À noter qu’un montant de 400 000$ est déjà prévu au budget de l’événement à titre de legs.

« C’est une nouvelle manière de procéder, pour les Jeux du Québec. Avant, les comités organisateurs visaient à faire leurs frais, et les excédents allaient pour le legs. Le mot d’ordre de notre conseil d’administration est de livrer le legs, voilà pourquoi il est inscrit dans le budget », précise Jocelyn Proulx.

Les villes hôtesses qui accueillent et présentent les Jeux du Québec obtiennent une subvention de 1,4 million de dollars. Emploi Québec investit également une somme de 750 000$, alors que SPORTSQUÉBEC octroie une subvention de cinq millions de dollars, destinée à la bonification en immobilisation.

Cette somme a été transférée pour la mise à niveau du Centre récréatif Rock Forest.

SPORTSQUÉBEC et les Kings

SPORTSQUÉBEC accentue ses représentations auprès du ministère de l’Éducation afin de bonifier l’aide accordée pour la présentation des Jeux du Québec.

L’importance de l’activité physique et du sport pour les jeunes fut une cause maintes fois soulevée, et appuyée socialement, lors de la pandémie de la COVID-19.

« Les jeunes se sont levés pour leur pratique sportive et récréative, pendant la pandémie. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont été les seuls à le faire, personne d’autre n’a fait une démonstration semblable », plaide Isabelle Ducharme, directrice générale de SPORTSQUÉBEC, présente à Sherbrooke mercredi.

« Le montant est presque bouclé, on est dans le dernier droit. On veut amasser des sommes en cas de pépin, et d’autres pour le legs. Pour tout ça, il reste un peu plus de 200 000$ à couvrir. Cette campagne de dons dirigée vers la population est une nouveauté et on veut la reproduire désormais à chaque Jeux; les comités organisateurs sont maintenant membres de SPORTSQUÉBEC et ils ont accès à cette plateforme. C’est tout nouveau. Les donateurs pourront ainsi obtenir un reçu pour fins d’impôts (pour un don de plus de 25$), puisque SPORTSQUÉBEC est reconnu comme un organisme de bienfaisance », détaille Isabelle Ducharme.

Les résultats de cette campagne sont à venir. « C’est la première fois qu’on l’essaie », dit-elle.

« J’ai justement parlé de la subvention du gouvernement accordée aux Kings de Los Angeles la semaine passée dans les médias. C’est clair qu’on a encore besoin d’un coup de main. La ministre Charest (Députée de Brome-Missisquoi · Coalition avenir Québec · ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air NDLR) est au courant, on veut aider les municipalités qui accueillent les Jeux du Québec. »

« L’investissement en argent, mais aussi en expertise, dans le milieu hôte, c’est bien plus que les 10 jours de l’événement. L’investissement du gouvernement dans les Jeux du Québec, c’est pas mal plus durable qu’un match de la LNH, il faut dire les vraies choses. Le sport a besoin du soutien du gouvernement et qu’il devienne une préoccupation réelle. »