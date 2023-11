Diallo s’incline et la Finlande créé l’égalité 1-1 contre le Canada en Coupe Davis

Diallo, 139e au monde, aurait pu assurer la victoire du Canada dans ce duel au meilleur des trois matchs contre Virtanen, 171e. Le Finlandais s’est toutefois révélé plus efficace au service, comme en témoignent ses 14 as — contre seulement deux pour Diallo.

Le Québécois âgé de 22 ans a également été incapable de convertir sa seule balle de bris contre Virtanen. Ce dernier a été légèrement plus opportuniste, avec deux bris en cinq opportunités pendant le match qui a duré une heure et 33 minutes sur le ciment du Martin Carpena Arena.

Il reviendra donc à Vasek Pospisil, de Vernon, en C.−B., et Alexis Galarneau, de Laval, de remporter le match de double ultime un peu plus tard aujourd’hui (mardi) afin de préserver les chances de l’unifolié de défendre son titre acquis en 2022. Les Canadiens auront alors rendez−vous avec les Finlandais Harri Heliovaara et Patrik Niklas−Salminen. Les joueurs retenus pour ce match pourraient cependant changer d’ici le début de la rencontre.

Un peu plus tôt mardi, Milos Raonic avait procuré les devants 1−0 au Canada, après avoir signé une victoire expéditive de 6−3, 7−5 contre Patrick Kaukovalta.

Raonic, de Thornhill, en Ontario, n’avait mis qu’une heure et sept minutes pour se défaire de son adversaire.

«J’ai misé sur mon service et je me suis créé quelques belles opportunités, a déclaré Raonic. J’ai essayé d’éviter de me retrouver dans le pétrin, et ç'a bien fonctionné.»

Raonic, 318e joueur au monde, a été beaucoup plus incisif que Kaukovalta au service: il a dominé la colonne des as 18−11, et remporté 97 pour cent des points avec sa première balle. Le puissant cogneur a aussi converti deux de ses cinq balles de bris contre le 715e joueur au monde, qui n’a pas obtenu la moindre chance de bris pendant la rencontre. Le représentant de l’unifolié a également réussi un total de 16 coups gagnants, contre seulement cinq pour le Finlandais.

«On apprécie beaucoup plus ces moments−là quand on sait qu’il n’en reste plus beaucoup à venir», a évoqué Raonic, qui est âgé de 32 ans et qui a participé à la Coupe Davis pour la première fois en 2010.

D’autre part, un porte−parole de Tennis Canada a indiqué avant le début du duel que le Québécois Félix Auger−Aliassime, qui avait confirmé le triomphe du pays contre l’Australie en finale de la compétition l’an dernier, est ennuyé par un malaise «au bas du corps».

Auger−Aliassime est le seul joueur canadien du top−100 mondial en simple présent à Malaga, en vertu de son 29e rang.

Le vainqueur du duel entre le Canada et la Finlande aura rendez−vous avec la République tchèque ou l’Australie en demi−finales vendredi. La finale se déroulera ensuite dimanche.