Le Canada affrontera la Finlande en ronde éliminatoire de la Coupe Davis

Le Canada domine présentement la planète tennis à titre de champion en titre de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King. (La Presse canadienne)

Un nouvel objectif est toutefois sur le point de se mettre en place pour l’équipe masculine canadienne: défendre son titre de la Coupe Davis.

Le Montréalais Félix Auger−Aliassime mènera le Canada cette semaine, au Martín Carpena Arena, à Malaga en Espagne, pour les quarts de finale des Finales de la Coupe Davis.

Le Canada commencera l’action avec un duel contre la Finlande, mardi. Le tout sera joué à l’intérieur, sur surface dure.

«Tout le monde croit en ses coéquipiers, en leurs capacités à remporter n’importe quel match, a déclaré Auger−Aliassime aux médias. Nous devons approcher la situation un match à la fois. C’est un tournoi différent des autres et c’est pourquoi vous voyez toujours des surprises à la Coupe Davis.»

Auger−Aliassime et Denis Shapovalov ont mené le pays à sa première Coupe Davis l’an dernier, contre l’Australie en finale. Shapovalov ne jouera pas cette semaine, lui qui récupère d’une blessure au genou.

Le Montréalais Gabriel Diallo et le Lavallois Alexis Galarneau, qui ont aidé à battre l’Italie en phase de groupes en septembre, font aussi partie de l’équipe canadienne. Vasek Pospisil et Milos Raonic complètent le groupe de joueurs.

«C’est un sentiment incroyable pour les joueurs d’être à nouveau réunis, a dit le capitaine du Canada, Frank Dancevic. On ne ressent pas vraiment de pression, pour être honnête. Je crois que la victoire était importante pour nous, pour décrocher le titre. Évidemment, ce serait génial de réussir à l’emporter encore cette année. Nous allons donner notre 110 % une fois de plus.»

L’équipe féminine canadienne, menée par Leylah Fernandez, a remporté un premier titre de la Coupe Billie Jean King, plus tôt ce mois−ci, en Espagne également.

«C’est bien d’avoir les hommes et les femmes au Canada qui se poussent mutuellement vers le plus haut classement, a mentionné Auger−Aliassime. C’est beau à voir. Cela me semblait loin encore en grandissant. Cela en dit long sur comment le tennis s’est développé au pays.»

Galarneau et Pospisil ont remporté leurs trois matchs de double ensemble en septembre.

«C’est une période incroyable pour le tennis canadien en ce moment», a dit Pospisil.

Auger−Aliassime, qui a déjà été sixième au monde, est présentement 29e raquette mondiale à la suite d’une saison sous les attentes. Il a toutefois terminé la campagne avec force, défendant son titre au tournoi de Basel, en Suisse.

Diallo pointe au 139e rang, alors que Galarneau est 203e. Raonic est retourné à l’action cette saison après une longue absence, pour soigner son corps.

Raonic a déjà atteint le troisième rang mondial et a montré cet été qu’il pouvait encore être une menace, lorsqu’il a battu l’Américain Frances Tiafoe, à ce moment 10e au monde, à l’Omnium Banque Nationale. L’Ontario est présentement 318e raquette mondiale.

La Finlande participera aux quarts de finale de la Coupe Davis pour la première fois.

Emil Ruusuvuori, 69e joueur mondial, est le seul membre de l’équipe dans le top−100. Classé 171e, Otto Virtanen devrait également jouer en simple, alors que Harri Heliovaara, qui pointe au 29e rang en double, apportera de la profondeur si un troisième match est nécessaire.

L’équipe gagnante jouera en demi−finale, vendredi, contre le gagnant entre la République tchèque et l’Australie.

La finale est prévue dimanche.