Loïck Lahaie l’emporte à la maison

Lahaie a livré une performance inspirée et émotive, comme il a l’habitude de le faire devant la foule sherbrookoise.

Au grand plaisir de son entraîneur Jean Gauthier.

« Ça a super bien été, son meilleur combat depuis un bout. Il était rapide, incisif, puissant des deux mains. C’est comme si un déclic s’est produit, samedi, un déclic qu’il recherchait depuis longtemps. Il a gagné par décision unanime, et ce fut hors de tout doute. »

Loïck Lahaie l'emporte (Maxime Picard/La Tribune)

« On s’attendait à ce genre de résultat, face à un jeune boxeur. Mais ce dernier était bon, ce n’était pas un deux de pique, pour un gars avec si peu d’expérience. Il venait pour se battre. Il avait beaucoup de hargne et de volonté et une bonne technique. Il voulait s’imposer. Il se savait en arrière dans les pointages, au troisième round, et il a tenté d’amener le combat à l’intérieur, car il avait des difficultés à distance contre Loïck », poursuit Gauthier.

Loïck Lahais a remporté son combat de façon unanime. (Maxime Picard/La Tribune)

Lahaie a encore des choses à améliorer, certes, mais il a livré la marchandise samedi, confirme l’entraîneur.

En demi-finale du gala, Maxim Lessard a eu le dessus sur Zoé Courchesne (Crew Boxe Chambly) par décision majoritaire.

« Courchesne a eu un compte au deuxième et au troisième round. Maxim n’avait pas l’énergie à 100%, elle relevait d’une bonne grippe. Elle a très bien fait, elle a démontré de la puissance dans ces coups. Son adversaire a fait tout un travail pour tenter de s’imposer. Maxim avait par contre une petite coche de plus. Elle vient tout juste d’avoir 18 ans.

Kalvyn Dorey, qui disputait un premier combat officiel, et qui devait la troisième génération de sa famille impliquée en boxe, s’est incliné par décision face à Louay Mtir (Club de Boxe Saint-Hyacinthe).

« Kalvyn s’est mis de la pression. Il a tout de même réalisé plein de choses positives, pour quelqu’un qui en était à un premier combat officiel, à seulement 17 ans. Il faisait face à un adversaire très physique, qui voulait s’imposer et frapper fort. Il est déçu de sa performance, mais il a bien fait dans l’ensemble.»